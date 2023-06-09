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    • 09.06.2023 15:16
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    • 09.06.2023 15:41
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    HDP'li Patnos Belediyesi'nde ihale vurgunu: Emrah Kılıç ve 4 şüpheli gözaltına alındı

    Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, terörün siyasi ayağı HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Sürecin anlatıldığı açıklamada, firari bir şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDP’li Kılıç ve 5 şüpheli gözaltına alındı

    Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, terörün siyasi ayağı HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

    4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Hatay'da operasyon düzenlendi.

    Bu kapsamda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye çalışanı U.L, elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı.

    Ağrı Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Sürecin anlatıldığı açıklamada, firari bir şüphelinin de yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

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