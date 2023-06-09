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    • 09.06.2023 14:21
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    • 09.06.2023 14:34
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ali Kuşçu Camii’nde kıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ali Kuşçu Camii'nde kıldı. Erdoğan’a İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan namazını Ali Kuşçu Camii’nde kıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda bulunan Ali Kuşçu Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Başkan Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

    Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra camiden ayrıldı.

    ALİ KUŞÇU CAMİİ
    14 Haziran 2020'de ibadete açılan ve avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebildiği 8 bin metrekare kapalı alana sahip camiye Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'nun ismi verilmişti.

        Külliyede şadırvan ferah, abdesthane ve lavabolar, turkuaz mavisi renkli halılar ve 55 metrelik 2 minare bulunuyor.

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