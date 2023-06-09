Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ali Kuşçu Camii’nde kıldı

ALİ KUŞÇU CAMİİ

14 Haziran 2020'de ibadete açılan ve avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebildiği 8 bin metrekare kapalı alana sahip camiye Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'nun ismi verilmişti.