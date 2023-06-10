Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.06.2023 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2023 19:26
    ABONE OL

    EXXEN TV8 şifreli mi, şifresiz mi olacak? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ! Tek maç için EXXEN'e nasıl ve nereden üye olunur?

    UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için nefesler tutuluyor. Futbol tutkunları, heyecanla bekledikleri final karşılaşmasında İngiliz devi Manchester City ile İtalyan takımı Inter arasında kıyasıya bir mücadeleye tanık olacak. Peki, EXXEN TV8 şifreli mi, şifresiz mi olacak? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ nedir? Tek maç için EXXEN'e nasıl ve nereden üye olunur? İşte detaylar!

    EXXEN TV8 şifreli mi, şifresiz mi olacak?

    2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçı Manchester City ile İnter arasında İstanbul'un eşsiz atmosferine sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Sahada iki büyük takımın mücadelesi futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, EXXEN TV8 şifreli mi, şifresiz mi olacak? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ! Tek maç için EXXEN'e nasıl ve nereden üye olunur? İşte merak edilenler!

    EXXEN TV8 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

    Manchester City ile İnter arasında oynanacak final maçı şifreli olarak yayınlanacak.

    TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ

    UYDU
    Türksat 4A Uydusu
    Frekans: 12356 MHz
    Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
    Symbol Rate: 7100 Ksym/s
    Fec: 2/3

        Türksat 4A Uydusu
        Frekans: 12346 MHz
        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
        Symbol Rate: 9600 Ksym/s
        Fec: 3/4

        TEK MAÇ İÇİN EXXEN'E NASIL VE NEREDEN ÜYE OLUNUR?

        Exxen'de sezonluk ve aylık paket satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak tek maçlık paket alınmıyor. Exxen Aylık reklamlı paket 129.90 TL'den satılıyor. Reklamsız aylık paket ise 149.90 TL'den satılıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Yine garip hareketler
        Haberler Haberler EXXEN TV8 şifreli mi, şifresiz mi olacak? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ! Tek maç için EXXEN'e nasıl ve nereden üye olunur?
            loading
            SON DAKİKA