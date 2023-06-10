2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçı Manchester City ile İnter arasında İstanbul'un eşsiz atmosferine sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Sahada iki büyük takımın mücadelesi futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, EXXEN TV8 şifreli mi, şifresiz mi olacak? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ! Tek maç için EXXEN'e nasıl ve nereden üye olunur? İşte merak edilenler!
EXXEN TV8 ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?
Manchester City ile İnter arasında oynanacak final maçı şifreli olarak yayınlanacak.
TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3