2022-2023 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçı Manchester City ile İnter arasında İstanbul'un eşsiz atmosferine sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Sahada iki büyük takımın mücadelesi futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, EXXEN TV8 şifreli mi, şifresiz mi olacak? TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ! Tek maç için EXXEN'e nasıl ve nereden üye olunur? İşte merak edilenler!