Son dakika: SMA'da gen terapisi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yakında uygulamaya geçecek

Bakan Koca, 80 yaş ve üstündekiler için öncelikli olmak üzere Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin kurulmasına yönelik yönetmelik yayımlandığını kaydetti.

Her 250 kişi için bir yaşam merkezi, 2 hemşire, 1 tıbbi sekreter olarak planlama yaptıklarını belirten Koca, şunları aktardı:

"Büyüklerimizin herhangi bir sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda, uzaktan sağlık hizmeti sunumuyla birlikte bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor."