'Türkiye Yüzyılı'na yeni strateji! Terörle mücadelede "önleyici güvenlik modeli" devrede

Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik modeline göre 'önleyici güvenlik politikası' devrede. Buna göre Türkiye'nin temel stratejisi terörizmle topyekûn mücadeleyi kurumsal hale getirmek olacak.
"ÖNLEYİCİ GÜVENLİK MODELİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması ve bürokraside yaptığı değişikliklerle güvenlikte yol haritası güncelleme çalışması da başladı.
Terörü kaynağında kurutma stratejisi sürecek, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'ye tehdit teşkil edebilecek hususlar kronik sorun haline gelmeden "önleyici güvenlik modeli" ile bertaraf edilecek. Teröristle ve terörizmle mücadeleye önemli yer ayrılacak.
Temel strateji, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi içeride ve dışarıda kurumsallaştırmak olacak.