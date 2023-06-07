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    • Haberler
    • 07.06.2023 10:47
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    • 07.06.2023 11:24
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    'Türkiye Yüzyılı'na yeni strateji! Terörle mücadelede "önleyici güvenlik modeli" devrede

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Kabine'yi duyurdu. Dün ilk toplantısını gerçekleştiren Kabine'nin en önemli gündem maddelerinden biri de terörle mücadeleydi. Güncellenen yol haritası kapsamında ortaya konan strateji, Türkiye'ye tehdit teşkil edebilecek hususların "önleyici güvenlik modeli" ile bertaraf edilmesi olarak belirlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yol haritası kapsamında ortak stratejiyle çalışacak.

    takvim.com.tr
    Terörle mücadelede önleyici güvenlik modeli devrede

    Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik modeline göre 'önleyici güvenlik politikası' devrede. Buna göre Türkiye'nin temel stratejisi terörizmle topyekûn mücadeleyi kurumsal hale getirmek olacak.

    "ÖNLEYİCİ GÜVENLİK MODELİ"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması ve bürokraside yaptığı değişikliklerle güvenlikte yol haritası güncelleme çalışması da başladı.

    Terörü kaynağında kurutma stratejisi sürecek, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'ye tehdit teşkil edebilecek hususlar kronik sorun haline gelmeden "önleyici güvenlik modeli" ile bertaraf edilecek. Teröristle ve terörizmle mücadeleye önemli yer ayrılacak.

    Temel strateji, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi içeride ve dışarıda kurumsallaştırmak olacak.

        NEFES ALDIRILMAYACAK
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin karşılayacağı yeni güvenlik sınamalarına karşı ortak stratejiyle çalışacak.

        Milli menfaatlere tehdit olabilecek her husus, öncü ve önleyici politikalarla kronik sorun haline gelmeden ortadan kaldırılacak.

        Terörle mücadele diplomasisi kurumsallaştırılarak, terör örgütlerine yurt dışında da nefes aldırılmayacak.

            Terör örgütlerinin propaganda mekanizmalarının kesilmesi için demokrasi standartları ile hukukun güçlendirilmesine devam edilecek.

            ALEYHTE FAALİYETLERLE MÜCADELE
            Yeni dönemde geçmişte terörden yoğun etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmesine özel destekler verilecek.

            Son terörist etkisiz hale getirilene ve terör unsurları sınırlardan temizlenene kadar askeri alandaki mücadele devam edecek.

                FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle ve Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadele aralıksız sürecek.

                YARALAR SARILACAK
                Önümüzdeki dönemde istikrarlı iç güvenlik anlayışıyla millete hizmet sürecek.

                Teröre karşı bedel ödenmeyecek bir gelecek inşa edilirken, 40 yıllık tahribatın ekonomik ve sosyal boyutları başta olmak üzere yaraların sarılmasına öncelik verilecek.

                    TOPLUM MERKEZLİ BAKIŞ
                    Sahada verilen kararlı ve etkili mücadele, Ankara'nın diplomatik gücüyle desteklenmeye devam edecek.

                    Terörizmle mücadelede toplum merkezli bakış açısı daha etkin şekilde kullanılacak. Radikalleşme dahil tüm şiddet biçimlerini ve bunların nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışılacak.

                    Türkiye'nin sınırları ve sınır ötesindeki unsurlarına tehdit oluşturabilecek her türlü güvenlik riski minimize edilecek.

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                    Yine skandal yine skandal
                    Haberler Haberler 'Türkiye Yüzyılı'na yeni strateji! Terörle mücadelede "önleyici güvenlik modeli" devrede
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