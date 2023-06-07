'Türkiye Yüzyılı'na yeni strateji! Terörle mücadelede "önleyici güvenlik modeli" devrede

Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik modeline göre 'önleyici güvenlik politikası' devrede. Buna göre Türkiye'nin temel stratejisi terörizmle topyekûn mücadeleyi kurumsal hale getirmek olacak.

"ÖNLEYİCİ GÜVENLİK MODELİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması ve bürokraside yaptığı değişikliklerle güvenlikte yol haritası güncelleme çalışması da başladı.