Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.06.2023 12:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2023 12:35
    ABONE OL

    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de! İşte yeni dönemin yol haritası

    Son dakika haberi.... Yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev alan Mehmet Fatih Kacır, ilk kez A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunuyor. Kacır, "Deprem bölgesine teşvik desteği veriyoruz. 30 milyar TL'lik yatırım için teşvik belgesi imzalandı." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Kacır’dan A Haber’de önemli açıklamalar

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı Kabine'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev alan Mehmet Fatih Kacır, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevaplıyor…

    Mehmet Fatih Kacır'ın öne çıkan sözleri:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. Kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin. Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 20 yılda gerçekleşen büyük atılımların ve hamlelerin taçlandığı bir dönemi ortaya koymak için canla başla gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bir süreklilik hem de bir değişim ortaya koymuş oldu. Kabine'deki diğer bakan arkadaşlarımızla beraber el ele vereceğiz uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Biz tabi Türkiye Yüzyılı'nda milli teknoloji hamlesinin Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretebilmesi bunun yanında rekabetçi şekilde ihraç edebilmesinin aslında en önemli unsurlarından biri olduğunu değerlendiriyoruz.

    Son 5 yılda milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önemli işlere imza atmaya gayret ettik. Pandemi dönemi Türkiye'nin önünde yeni fırsatlarında doğmasına yol açtı. Pandemide dünyada tedarik zincirlerinin yeniden ele alınmasını ve tek bir merkezden liderlik yapmanın ortaya koyduğu risklerin sonuçlarını bütün markalara üreticilere göstermiş oldu. Pek çok ülke Türkiye'yi bir yeni tedarik merkezi değerlendirme noktasına geldi.

    "CARİ AÇIĞI KALICI OLARAK BİTİRECEĞİZ"
    Bu alanda atacağımız yapısal adımları hızlandırıyoruz

    DEPREM BÖLGESİNE TEŞVİK
    Deprem bölgesine teşvik desteği veriyoruz. 30 milyar TL'lik yatırım için teşvik belgesi imzalandı.

    TOGG GELECEĞİ HEDEFLİYOR
    Togg yeni nesil sanayi politikamızın bir sembolüdür. Togg milli markamızdır. Bizim için katma değerli ürünleri yerlileştirmek önemli.

    Ayrıntılar geliyor…

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    SMA’da gen terapisi başlıyor
    Haberler Haberler Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de! İşte yeni dönemin yol haritası
        loading
        SON DAKİKA