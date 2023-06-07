Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber'de! İşte yeni dönemin yol haritası

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıkladığı Kabine'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev alan Mehmet Fatih Kacır, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevaplıyor…

Mehmet Fatih Kacır'ın öne çıkan sözleri:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. Kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin. Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 20 yılda gerçekleşen büyük atılımların ve hamlelerin taçlandığı bir dönemi ortaya koymak için canla başla gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bir süreklilik hem de bir değişim ortaya koymuş oldu. Kabine'deki diğer bakan arkadaşlarımızla beraber el ele vereceğiz uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Biz tabi Türkiye Yüzyılı'nda milli teknoloji hamlesinin Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretebilmesi bunun yanında rekabetçi şekilde ihraç edebilmesinin aslında en önemli unsurlarından biri olduğunu değerlendiriyoruz.

Son 5 yılda milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önemli işlere imza atmaya gayret ettik. Pandemi dönemi Türkiye'nin önünde yeni fırsatlarında doğmasına yol açtı. Pandemide dünyada tedarik zincirlerinin yeniden ele alınmasını ve tek bir merkezden liderlik yapmanın ortaya koyduğu risklerin sonuçlarını bütün markalara üreticilere göstermiş oldu. Pek çok ülke Türkiye'yi bir yeni tedarik merkezi değerlendirme noktasına geldi.

"CARİ AÇIĞI KALICI OLARAK BİTİRECEĞİZ"

Bu alanda atacağımız yapısal adımları hızlandırıyoruz

DEPREM BÖLGESİNE TEŞVİK

Deprem bölgesine teşvik desteği veriyoruz. 30 milyar TL'lik yatırım için teşvik belgesi imzalandı.

TOGG GELECEĞİ HEDEFLİYOR

Togg yeni nesil sanayi politikamızın bir sembolüdür. Togg milli markamızdır. Bizim için katma değerli ürünleri yerlileştirmek önemli.

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