CHP'de kaos! Partililer isyan bayrağını çekti: "Koltuğa yapışma"





KEMAL BEY'İN MYK'YA ATADIĞI İSİMLER

Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları ayyuka çıktı. Sosyal medyada "Kabus bitsin" mesajları yankılandı. CHP'li gazeteciler bile demir alma vaktinin geldiğini vurguladı. En sonunda CHP'li Tanju Özcan, açık çağrı yaptı: Aklımızla alay ettiniz. Gitmelisiniz!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a tam 12 kez yenildi. Her seçim sonrası koltuğu terk etmemek için bahaneler üretti. Parti tabanından gelen "İstifa" seslerini dinlemedi. Kurultay'a gideceğini bildirdi. Süreci yönetecek kurmay heyetini de kendisine sadık adamlardan seçti. En sert eleştiri ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Özcan Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mektupta şu şekilde sitem etti:





Aldığınız kararlar, tutarsız söylem ve politikalar, kalmayan kırmızıçizgiler partiyi rayından çıkarmış, kimliksiz, siyasi duruşu belirsiz bir yapı haline getirmiştir. Göreve geldiğiniz 13 yıldan bu yana toplam 11 genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda başarılı olamadık. Demokrasiyi hiç ağzınızdan düşürmediğiniz halde, kaybettiğiniz seçimlerden sonra koltuğunuzu yeni, daha genç birine bırakmayı düşünmediniz. Başta Sayın Meral Akşener olmak üzere gerçek vatanseverlerin uyarılarını dinlemeden kendinizi aday ilan ettirdiniz. Aklımızla alay ettiniz. Sizin varlığınızdan beslenen 3-5 kişinin laflarına kulak asıp, "Koltuğa yapıştı" dedirtmeyin...