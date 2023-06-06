İBB'nin Kız Kulesi yolunda bitmeyen çalışması çileden çıkardı: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den tepki

KADERİNE TERK EDİLDİ

Öte yandan bölgenin nadide mekanlarından biri de Kuzguncuk Sahili. Uzun süredir kapalı olan ve her yaz yoğun bir kalabalığın oluştuğu sahilde henüz bir çalışma başlatılmadı.

Bir süre tellerle çevrilen bölge, şimdilerde ise içerisi görülmeyecek şekilde kapatıldı. Vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, İBB yetkililerinden çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama henüz gelmedi.