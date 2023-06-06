İBB'nin Kız Kulesi yolunda bitmeyen çalışması çileden çıkardı: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den tepki

Üsküdar'ın gözde mekanlarından biri olan Kız Kulesi sahil yoluna kepçe girdi. Uzun süredir bitmek bilmeyen çalışmalar, vatandaşları çileden çıkardı.
YÜRÜYEMİYORLAR!
Üsküdar'ın en gözde bölgesi olan Kız Kulesi sahil yolunun 3 ay önce İBB ekipleri tarafından çalışma yapılacağı bahanesiyle etrafını çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar ise çalışmalar sebebiyle yol güzergahında sıkıntılar yaşamaya başladı.
YAVAŞ İLERLİYOR
Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil yolunda şimdilerde molozlar ve kepçe arabası dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ni görmek isteyenler, çalışmaların engeline takılıyor.
Vatandaşlar ve bölge esnafı, çalışmaların ise yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor.
Bunun nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bitmek bilmeyen çalışmaları.