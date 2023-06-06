Üzerine yük asansörü düşen çocuk öldü! 3 saat önce ortadan kaybolmuş

3 SAAT ÖNCE KAYBOLDU

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibinin ifadesi alındı. Harun Yıldız'ın, cansız bedeni bulunmadan yaklaşık 3 saat önce kaybolduğu ve iki bölümden oluşan iş yerinin diğer tarafında, yük asansörünün üzerine düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Bölgede esnaf olan Veli Ateş, çocuğun dükkanda çırak olarak çalıştığını belirterek, "3 saate yakın kaybolmuş. Çocuğu asansörün altındaki boşlukta bulmuşlar. Küçük yaştaki çocuklarımızı meslek öğrensin diye böyle işlere vermeyelim. Olayı duyunca çok üzüldüm" dedi.