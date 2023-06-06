Üzerine yük asansörü düşen çocuk öldü! 3 saat önce ortadan kaybolmuş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen Harun Yıldız'ın (13), cesedi bulunmadan 3 saat önce ortadan kaybolduğu tespit edildi.
YAKINI BULDU
Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'ta oto tamir dükkanında çalışan Harun Yıldız'ın üzerine dün saat 19.00 sıralarında yük asansörü düştü. Yıldız'ın cansız bedenini, ziyarete gelen bir yakını buldu.
TAMİRHANEDE ÇALIŞIYORDU
Harun Yıldız'ın cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yıldız'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Van'a götürüldü. Okula gitmeyen Harun Yıldız'ın, yaklaşık 1 yıldır oto tamirhanesinde çalıştığı öğrenildi.
3 SAAT ÖNCE KAYBOLDU
Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibinin ifadesi alındı. Harun Yıldız'ın, cansız bedeni bulunmadan yaklaşık 3 saat önce kaybolduğu ve iki bölümden oluşan iş yerinin diğer tarafında, yük asansörünün üzerine düşmesi sonucu öldüğü belirtildi.
Bölgede esnaf olan Veli Ateş, çocuğun dükkanda çırak olarak çalıştığını belirterek, "3 saate yakın kaybolmuş. Çocuğu asansörün altındaki boşlukta bulmuşlar. Küçük yaştaki çocuklarımızı meslek öğrensin diye böyle işlere vermeyelim. Olayı duyunca çok üzüldüm" dedi.