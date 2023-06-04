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    • 04.06.2023 18:49
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    Yılın son derbisi Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi stada giden metro durdu! Galatasaraylı taraftarlar İmamoğlu'na tepki gösterdi: Çapsız vasat

    Türkiye’nin merakla beklediği ligin son ve en büyük derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak. Şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden Galatasaray, statta tüm hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonluk kutlaması için hoparlörler kuruldu. Galatasaraylı taraftarlar ise günün erken saatlerinden itibaren stadın yolunu tuttu. Ancak maça bir saat kala Galatasaray stadına giden metro seferleri durdu. Stada ulaşmaya çalışan taraftar çileden çıkıp CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Yılın son derbisi öncesi stada giden metro durdu!

    Ligin son derbisi, şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılacak. NEF stadyumunda oynanacak müsabaka için statta tüm hazırlıklar tamamlanırken taraftar da erken saatlerden itibaren yollara koyuldu.

    Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi yine bildiğiniz gibi. Maça 1 saat kala stada giden metro seferleri durdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    VATMAN FENERBAHÇELİ Mİ?

    Stada giderken sorun yaşayan Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Bazı taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "Neredesiniz" diye sordu. Bazı taraftarlar ise durumu tiye alıp "Vatman Fenerbahçeli mi?" dedi.

        "ÇAPSIZ VASAT"
        Bir kullanıcı ise seçimlerde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığı için çalışan Ekrem İmamoğlu'na "Ekrem İmamoğlu denen herif dünyanın en rezil belediye başkanıdır. Maç günü ve Yenikapı-Hacıosman seferleri yapılamıyor. Etimle kemiğimle nefret ediyorum bu heriften. Daha kendi işini yapamıyorken CB yardımcılığına ağzı sulanan çapsız vasat" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Yılın son derbisi Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi stada giden metro durdu! Galatasaraylı taraftarlar İmamoğlu'na tepki gösterdi: Çapsız vasat
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