Yılın son derbisi Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi stada giden metro durdu! Galatasaraylı taraftarlar İmamoğlu'na tepki gösterdi: Çapsız vasat

"ÇAPSIZ VASAT"

Bir kullanıcı ise seçimlerde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığı için çalışan Ekrem İmamoğlu'na "Ekrem İmamoğlu denen herif dünyanın en rezil belediye başkanıdır. Maç günü ve Yenikapı-Hacıosman seferleri yapılamıyor. Etimle kemiğimle nefret ediyorum bu heriften. Daha kendi işini yapamıyorken CB yardımcılığına ağzı sulanan çapsız vasat" ifadelerini kullandı.

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