Yılın son derbisi Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi stada giden metro durdu! Galatasaraylı taraftarlar İmamoğlu'na tepki gösterdi: Çapsız vasat

Ligin son derbisi, şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılacak. NEF stadyumunda oynanacak müsabaka için statta tüm hazırlıklar tamamlanırken taraftar da erken saatlerden itibaren yollara koyuldu.
Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi yine bildiğiniz gibi. Maça 1 saat kala stada giden metro seferleri durdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
VATMAN FENERBAHÇELİ Mİ?
Stada giderken sorun yaşayan Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Bazı taraftarlar Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "Neredesiniz" diye sordu. Bazı taraftarlar ise durumu tiye alıp "Vatman Fenerbahçeli mi?" dedi.