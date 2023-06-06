Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'nde çalışmalar tam gaz: Atatürk Havalimanı'nda Selçuklu motifi ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'nda kullanılmayan uçak pistlerinin Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle yeşile bürünmeye başlayan alanda Selçuklu yıldızı motifi havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
145 BİN 300 AĞAÇ
Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine yapılan projede; sosyal donatılar, 70 bin metrekareye yakın kapalı bölüm, İstanbul'un fethini temsilen 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarlar ağaçlarıyla toplam 145 bin 300 ağaç yer alacak.
DOĞAL ÜRÜNLER
Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alacak seralar ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Bahçede 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak.
SOSYAL ALANLAR
Millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak.
Seyir terasları, gezinti alanları ve insanların dinlenebileceği sosyal alanlar da oluşturulacak.
SELÇUKLU YILDIZI MOTİFİ NEDİR?
Selçuklu yıldızı, Karahanlılar'a kadar uzanan ancak daha çok Selçuklu Devleti tarafından kullanılan ve iki karenin aynı merkez etrafına eşit uzaklıkta yerleştirilmesi sonucu elde edilen 8 köşeli sembolik bir amblemdir.