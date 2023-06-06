Yasak Elma dizisi 117. bölümüyle final oldu. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'in paylaştığı dizinin final sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Peki Yasak Elma finalde kim öldü son dakika? Yasak Elma Doğan öldü mü, nasıl öldü? 117. bölüm özeti! Final ölüm sahnesi videosu...
YASAK ELMA FİNAL BÖLÜMÜNDE KİM ÖLDÜ?
Yasal Elma'nın 117. bölüm fragmanını izleyenler merakla kimin öldüğünü araştırmaya başladı. Sosyal medyada Doğan'ın öldüğü iddia edildi.
117. bölüm henüz internette yayınlanmadı. Diziyi televizyondan izleyemeyenler son bölümün internette yayınlanmasını bekliyor.
YASAK ELMA 177. BÖLÜM ÖZETİ
Caner ve Kumru'nun düğün günü Caner ortadan kaybolur. Yıldız' ın başına gelen sürpriz bir olay sonunda herkesin hayatı değişecektir.
Ender ve Yıldız'ın hikayesi iki sene sonra devam eder.