Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.06.2023 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2023 12:12
    ABONE OL

    Yasak Elma finalde kim öldü son dakika? Yasak Elma Doğan öldü mü, nasıl öldü? 117. bölüm özeti! Final ölüm sahnesi videosu...

    Yasak Elma'nın final bölümü bir önceki gün ekranlara geldi. Henüz internete düşmeyen 117. bölümü merakla bekleyen izleyiciler araştırmalara koyuldu. Peki Yasak Elma finalde kim öldü son dakika? Yasak Elma Doğan öldü mü, nasıl öldü? İşte 117. bölüm özeti!

    Yasak Elma finalde kim öldü?

    Yasak Elma dizisi 117. bölümüyle final oldu. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'in paylaştığı dizinin final sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Peki Yasak Elma finalde kim öldü son dakika? Yasak Elma Doğan öldü mü, nasıl öldü? 117. bölüm özeti! Final ölüm sahnesi videosu...

    YASAK ELMA FİNAL BÖLÜMÜNDE KİM ÖLDÜ?

    Yasal Elma'nın 117. bölüm fragmanını izleyenler merakla kimin öldüğünü araştırmaya başladı. Sosyal medyada Doğan'ın öldüğü iddia edildi.

    117. bölüm henüz internette yayınlanmadı. Diziyi televizyondan izleyemeyenler son bölümün internette yayınlanmasını bekliyor.

    YASAK ELMA 177. BÖLÜM ÖZETİ

    Caner ve Kumru'nun düğün günü Caner ortadan kaybolur. Yıldız' ın başına gelen sürpriz bir olay sonunda herkesin hayatı değişecektir.

    Ender ve Yıldız'ın hikayesi iki sene sonra devam eder.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Fırsatçılar yine sahnede!
    Haberler Haberler Yasak Elma finalde kim öldü son dakika? Yasak Elma Doğan öldü mü, nasıl öldü? 117. bölüm özeti! Final ölüm sahnesi videosu...
        loading
        SON DAKİKA