Yasak Elma dizisi 117. bölümüyle final oldu. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen'in paylaştığı dizinin final sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Peki Yasak Elma finalde kim öldü son dakika? Yasak Elma Doğan öldü mü, nasıl öldü? 117. bölüm özeti! Final ölüm sahnesi videosu...