Apple Vision Pro özellikleri neler? Vision Pro Türkiye fiyatı kaç TL olacak? Sanal gözlük için ilk tanıtım geldi!

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 2023 etkinliğiyle yeni güncellemeleri ve cihazlarını tanıttı.
APPLE'IN İLK VR GÖZLÜĞÜ: VİSİON PRO
Vision OS işletim sistemiyle çalışan Vision Pro'nun odak noktası, Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimi yaşatmak. Ancak üzerindeki kadran yardımıyla Artırılmış Gerçeklik ve Tam Sanal Gerçeklik deneyimleri arasında geçiş yapılabiliyor.
Cihazda Meta Quest serisindekinin aksine fiziksel bir denetleyici bulunmuyor. Gözlerinizi kullanarak uygulamalar ve menüler arasında geçiş yapabiliyor ve gezinebiliyorsunuz.
Bir uygulamayı parmağınızla dokunma hareketi yaparak seçebiliyorsunuz ve kaydırma hareketi yaparak aşağı - yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca sesli komutlar da verebilirsiniz.
Öte yandan Apple Vision Pro sizi dış dünyadan tamamıyla izole etmiyor. EyeSight adlı bir sistemle gözlerinizi dışarıdan görmenizi sağlıyor. Cihaz ayrıca gerçek dünyadaki öğeleri tam renkli görmenizi sağlayan bir sistem kullanıyor. Bu sayede 3D nesneleri gerçek dünyaya yansıtabiliyorsunuz.
MAC İLE UYUMLU
Vision Pro kablosuz olarak Mac'e bağlanabiliyor, Mac'le uyumlu aksesuarları da destekliyor. Uzamsal ses desteğiyle birlikte FaceTime grup aramaları da yapılabiliyor ve bunun yanı sıra SharePlay sayesinde görüntülediğiniz uygulamaları video kutucuklarının yanındaki büyük pencerelerde arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.