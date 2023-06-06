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    • 06.06.2023 09:19
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    Apple Vision Pro özellikleri neler? Vision Pro Türkiye fiyatı kaç TL olacak? Sanal gözlük için ilk tanıtım geldi!

    Apple yıllardır merak edilen AR/VR tabanlı Vision Pro başlığını tanıttı. Vision Pro ne zaman çıkacak? Vision Pro fiyatı ve özellikleri neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Apple Vision Pro özellikleri neler?

    Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 2023 etkinliğiyle yeni güncellemeleri ve cihazlarını tanıttı.

    APPLE'IN İLK VR GÖZLÜĞÜ: VİSİON PRO

    Vision OS işletim sistemiyle çalışan Vision Pro'nun odak noktası, Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimi yaşatmak. Ancak üzerindeki kadran yardımıyla Artırılmış Gerçeklik ve Tam Sanal Gerçeklik deneyimleri arasında geçiş yapılabiliyor.

    Cihazda Meta Quest serisindekinin aksine fiziksel bir denetleyici bulunmuyor. Gözlerinizi kullanarak uygulamalar ve menüler arasında geçiş yapabiliyor ve gezinebiliyorsunuz.

    Bir uygulamayı parmağınızla dokunma hareketi yaparak seçebiliyorsunuz ve kaydırma hareketi yaparak aşağı - yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca sesli komutlar da verebilirsiniz.

    Öte yandan Apple Vision Pro sizi dış dünyadan tamamıyla izole etmiyor. EyeSight adlı bir sistemle gözlerinizi dışarıdan görmenizi sağlıyor. Cihaz ayrıca gerçek dünyadaki öğeleri tam renkli görmenizi sağlayan bir sistem kullanıyor. Bu sayede 3D nesneleri gerçek dünyaya yansıtabiliyorsunuz.

    MAC İLE UYUMLU

    Vision Pro kablosuz olarak Mac'e bağlanabiliyor, Mac'le uyumlu aksesuarları da destekliyor. Uzamsal ses desteğiyle birlikte FaceTime grup aramaları da yapılabiliyor ve bunun yanı sıra SharePlay sayesinde görüntülediğiniz uygulamaları video kutucuklarının yanındaki büyük pencerelerde arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.

        ÖZEL İŞLEMCİ

        Apple Vision Pro özellikleri arasında, medya oynatımı için özel bir yardımcı işlemciyle desteklenen M2 çip de bulunuyor.

        Cihazın cam bir önü ve sensörler, kameralar, ekran ve fanla soğutulan bir bilgisayar içeren alüminyum bir çerçevesi vardır. Kafaya takılan maskesi ve kayışı kumaş astarlı ve modüler bir yapıya sahip ve Apple, çeşitli yüz şekillerine ve kafa boyutlarına uyacak şekilde esnetilebileceğini söylüyor.

        Kafa bandı nervürlü yapısıyla başınızın arkasına tam oturabiliyor ve farklı boyut ve stillerde bant değiştirebilirsiniz. Ayrıca gözlük kullananlar için lenslere manyetik olarak takılan Zeiss imzalı özel optik ekler de bulunuyor.

        İki saate kadar kullanım ömrü vadeden harici bir pille çalışan cihazın her iki ekranı da mikroLED destekli ve 4K görüntü kalitesi sunuyor.

        VİSİON PRO FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

        Apple Vision Pro fiyatı 3.499 dolar olarak açıklandı. Gelecek yılın başında satışa sunulacak. Haberin yazıldığı tarihteki kura göre, vergisiz fiyatı 75 bin TL'ye yakın olacak.
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