Apple Vision Pro özellikleri neler? Vision Pro Türkiye fiyatı kaç TL olacak? Sanal gözlük için ilk tanıtım geldi!

ÖZEL İŞLEMCİ

Apple Vision Pro özellikleri arasında, medya oynatımı için özel bir yardımcı işlemciyle desteklenen M2 çip de bulunuyor.

Cihazın cam bir önü ve sensörler, kameralar, ekran ve fanla soğutulan bir bilgisayar içeren alüminyum bir çerçevesi vardır. Kafaya takılan maskesi ve kayışı kumaş astarlı ve modüler bir yapıya sahip ve Apple, çeşitli yüz şekillerine ve kafa boyutlarına uyacak şekilde esnetilebileceğini söylüyor.

Kafa bandı nervürlü yapısıyla başınızın arkasına tam oturabiliyor ve farklı boyut ve stillerde bant değiştirebilirsiniz. Ayrıca gözlük kullananlar için lenslere manyetik olarak takılan Zeiss imzalı özel optik ekler de bulunuyor.

İki saate kadar kullanım ömrü vadeden harici bir pille çalışan cihazın her iki ekranı da mikroLED destekli ve 4K görüntü kalitesi sunuyor.