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    • Haberler
    • 05.06.2023 08:26
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    • 05.06.2023 09:01
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    CHP'de koltuk kavgası alevlendi! Parti içi lobicilik başladı... Ekrem İmamoğlu bastırıyor, Kemal Kılıçdaroğlu taviz üstüne taviz veriyor

    Seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak adına faturayı MYK'ya kesti. 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan sürecin ardından parti için koltuk kapmak yarışı hararetlendi. Lobi yapmak adına parti içi çalışmaları hızlandıran üyeler, isimlerini MYK listesine yazdırmak için büyük çaba sarf ediyor. Kendine yakın isimlerden Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliğine atanmasını sağlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde, parti içindeki ağırlığının artması bekleniyor. Öte yandan, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da, alınan yüzde 25 düzeyindeki oy oranının açık bir başarısızlık olduğu değerlendirmesinden bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP’de koltuk kavgası alevlendi!

    CHP'de geçen perşembe günü 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan MYK toplantısının ardından gözler yeni yönetim kadrosuna çevrilirken, koltuk kapma yarışı da başladı.

    KOLTUKTAN KALKMIYOR
    12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken seçim sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.

    İMAMOĞLU BAYRAK AÇTI
    Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Seçimin sabahında sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

    BİR ARAYA GELDİLER
    Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrısı yapıp koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'nin 12. katında bir araya geldi.

        Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sürecini göz önünde bulundurarak partinin başında kalacağı, İmamoğlu'nun da kendine yakın isimlere verilecek kritik görevler kapsamında duruma ses çıkartmayacağı belirtildi.

        KURULTAY KARARI
        Görüşmenin ardından 5,5 saat süren MYK toplantısında, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki sonuçlar ve kurultay takvimi ele alındı. Söz konusu toplantıdan, Kurultay sürecini başlatma kararı çıktı.

        MYK üyesi 17 yönetici istifalarını vererek Kılıçdaroğlu'na alan açtı.

            KOLTUK SAVAŞI BAŞLADI
            Yeni yönetimin belirlenme sürecinde bazı aday isimlerin, kendini yönetim kadrosuna dâhil ettirebilmek için günlerdir kulis yaptığı belirtildi.

            Seçim hezimetinin faturasını MYK üyelerine kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilerin önünü kesmek için 17 ismin istifasını perşembe günü kabul etti.

            Cumartesi günü Parti Meclisi'ne (PM) başkanlık eden Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı belirleme sürecinde adı kulislerde geçen bazı isimlerin lobi faaliyeti yürüterek koltuk savaşına girdiği öne sürüldü.

                İMAMOĞLU BASTIRIYOR
                Öte yandan son dönemde Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da parti üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş artırması dikkat çekiyor.

                Meclis'te CHP'nin grup başkanvekilliğine atanan isimlerden olan Gökhan Günaydın'ın da İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleri ile de hafızalara kazınan Günaydın'ın bu göreve getirilişinde İmamoğlu'nun büyük rol oynadığı iddia ediliyor.

                Genel başkanlık yarışında İmamoğlu'nu karşısında rakip olarak görmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte yeni tavizler verebileceği de konuşuluyor.

                "CİDDİ BİR BAŞARISIZLIK"
                Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek alınan yüzde 25 oy oranını ciddi başarısızlık olarak nitelendirdi.

                    Karayalçın şu açıklamada bulundu:
                    "Partimizin, Kurultay sürecini başlatma kararını son derecede olumlu karşılıyorum. Örgütümüz bu süreçte seçimleri değerlendirebilecek, geleceğe yönelik öneriler geliştirebilecektir.

                    Sn. Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde alınan yüzde 48'lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir. Ancak Partimizin TBMM seçiminde, hem de 4 parti ile birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir. Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti.

                    "DÜŞÜK SİYASET KAPASİTESİ"
                    Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir. Örgütümüz yıllardır; broşür-afiş-pankart işleri ile seçim güvenliği ile sınırlı olan bir çalışma içine kapatılmıştır. Kuşkusuz bunlar da parti görevleridir. Ancak örgütün birincil görevi siyaset üretmek ve bir ölçüde bununla da bağlantılı olarak partinin adaylarını belirlemek olmalıdır. Örgüt kapasitesinde düşüklük bunların tümünün eşzamanlı olarak yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkar.

                        Önümüzdeki Kurultay sürecinde, seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını biliyorum, buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre, asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP'nin merkez ve taşra örgütlerinin yeniden yapılandırılması ile aşılabilir."

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                        CHP’de koltuk kavgası alevlendi!
                        Haberler Haberler CHP'de koltuk kavgası alevlendi! Parti içi lobicilik başladı... Ekrem İmamoğlu bastırıyor, Kemal Kılıçdaroğlu taviz üstüne taviz veriyor
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