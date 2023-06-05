CHP'de koltuk kavgası alevlendi! Parti içi lobicilik başladı... Ekrem İmamoğlu bastırıyor, Kemal Kılıçdaroğlu taviz üstüne taviz veriyor

CHP'de geçen perşembe günü 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan MYK toplantısının ardından gözler yeni yönetim kadrosuna çevrilirken, koltuk kapma yarışı da başladı.
KOLTUKTAN KALKMIYOR
12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken seçim sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.
İMAMOĞLU BAYRAK AÇTI
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Seçimin sabahında sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
BİR ARAYA GELDİLER
Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrısı yapıp koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'nin 12. katında bir araya geldi.