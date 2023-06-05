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    • Haberler
    • 05.06.2023 08:36
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    • 05.06.2023 08:37
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    YENİ İSTANBUL VALİSİ KİM OLDU SON DAKİKA? Ali Yerlikaya'nın yerine kim geldi? ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE 2023!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu oldu. Bu noktada gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak yeni atama kararlarında. Peki Yeni İstanbul Valisi kim oldu, belli oldu mu? Ali Yerlikaya'nın yerine kim geldi? İşte son dakika gelişmeler...

    YENİ İSTANBUL VALİSİ KİM OLDU SON DAKİKA?

    Yeni Kabine ve Bakanlar Kurulu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bakanları açıkladı. Yeni Kabine listesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer alıyor. Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı oldu. Peki yeni İstanbul Valisi kim olacak belli mi?

    ALİ YERLİKAYA'NIN YERİNE KİM GELECEK?

    Yeni İstanbul Valisi henüz açıklanmadı. Ali Yerlikaya'nın yerine gelecek isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Bakanlar Kurulu listesini açıkladı. Listeyle birlikte 2018 yılından bu yana İstanbul Valiliği yapan Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atandığı duyuruldu.

    YENİ KABİNE LİSTESİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

    Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
    Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

        İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

        Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
        Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

        Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

        Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

        Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
        Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

        Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu
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        Haberler Haberler YENİ İSTANBUL VALİSİ KİM OLDU SON DAKİKA? Ali Yerlikaya'nın yerine kim geldi? ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE 2023!
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