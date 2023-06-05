YENİ İSTANBUL VALİSİ KİM OLDU SON DAKİKA? Ali Yerlikaya'nın yerine kim geldi? ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE 2023!

Yeni Kabine ve Bakanlar Kurulu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bakanları açıkladı. Yeni Kabine listesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer alıyor. Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı oldu. Peki yeni İstanbul Valisi kim olacak belli mi?