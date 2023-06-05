YENİ İSTANBUL VALİSİ KİM OLDU SON DAKİKA? Ali Yerlikaya'nın yerine kim geldi? ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE 2023!

Yeni Kabine ve Bakanlar Kurulu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bakanları açıkladı. Yeni Kabine listesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer alıyor. Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı oldu. Peki yeni İstanbul Valisi kim olacak belli mi?
ALİ YERLİKAYA'NIN YERİNE KİM GELECEK?
Yeni İstanbul Valisi henüz açıklanmadı. Ali Yerlikaya'nın yerine gelecek isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Bakanlar Kurulu listesini açıkladı. Listeyle birlikte 2018 yılından bu yana İstanbul Valiliği yapan Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atandığı duyuruldu.
YENİ KABİNE LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek