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    • 03.06.2023 12:07
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    • 03.06.2023 12:18
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    CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden LGBT rezaleti: Çocukları sorularıyla zehirlediler

    Aileyi hedef alan küresel LGBT projesinin Türkiye'deki en büyük destekçilerinden biri olan CHP, bir kez daha çocukları hedef aldı. CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne bağlı Gençlik Eğitim Merkezi'nde 7-14 arası çocuklara LGBT anketi düzenlendi. Ankette çocuklara, "Toplumsal cinsiyet kavramını duydunuz mu? Oyun ve oyuncakların cinsiyeti var mıdır?" gibi akılalmaz sorular soruldu. Sarıyer Kaymakamlığı rezalete ilşikin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    CHP’li Sarıyer Belediyesi’nden LGBT rezaleti

    Aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı tehlikesi büyüyor. CHP'li Sarıyer Belediyesi bünyesindeki SAGEM'de çocuklara LGBT'yi çağrıştıran soruların yer aldığı bir anket yapıldı. Gerçeklerin ortaya çıkması sonrası Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

    SORULAR ORTAYA ÇIKTI
    CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin bünyesinde kurulan Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi'nde (SAGEM) 7-14 yaş arası çocuklara LGBT'yi çağrıştıran bir anket gerçekleştirildi.

    Ankette, "Toplumsal cinsiyet kavramını duydunuz mu? Kızlar mavi, erkekler pembe renk kıyafet giyebilir mi? Oyun ve oyuncakların cinsiyeti var mıdır?" şeklinde sorular yer aldı.

    Skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula soruları getirmesiyle ortaya çıktı.

    Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı.

    ÇOCUKLARA SKANDAL LGBT ANKETİ
    Skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula getirmesiyle ortaya çıktı. Çocuk anketi arkadaşlarına uygularken, öğretmeni LGBT'yi çağrıştıran soruları farkedip anketi topladı. Sarıyer Kaymakamlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada "İlçemiz Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisinin okula getirdiği anket öğretmenler tarafından tespit edilmiştir. Anketi nereden aldığı sorulduğunda, Sarıyer Belediyesi'ne bağlı Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğretmeni tarafından kendisine verildiği ve okulda arkadaşlarına bu anketi uygulaması istendiği ifade edilmiş olup, anket öğretmen tarafından görülür görülmez toplatılmıştır. Konu ile ilgili kaymakamlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        Sarıyer İlçe Belediye Başkanı Şükrü Genç

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı.

        "GÖNDERMEME KARARI ALDIM"
        LGBT anketini okula getiren öğrencinin velisi G.A, yaşananları tek tek açıkladı.

        Veli şöyle anlattı:
        Okuldan rehber hocamız arayıp konu hakkında bilgi verdi. Açıkçası biz veliler olarak, 'öğretmenler yanlış bir şey vermez' modundayız. Sonuçta 'öğretmen çocuğa kötü bir şey öğretmiyordur' mantığı var bizde. Okuldan rehber hocası arayıp 'Ankette bunlar yazıyor' dediğinde çok şaşırdım. Çocuğumu hiçbir şekilde bir daha SAGEM'e göndermeme kararı aldım.

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