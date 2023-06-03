CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden LGBT rezaleti: Çocukları sorularıyla zehirlediler

Veli şöyle anlattı:

Okuldan rehber hocamız arayıp konu hakkında bilgi verdi. Açıkçası biz veliler olarak, 'öğretmenler yanlış bir şey vermez' modundayız. Sonuçta 'öğretmen çocuğa kötü bir şey öğretmiyordur' mantığı var bizde. Okuldan rehber hocası arayıp 'Ankette bunlar yazıyor' dediğinde çok şaşırdım. Çocuğumu hiçbir şekilde bir daha SAGEM'e göndermeme kararı aldım.