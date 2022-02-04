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    • Güncel
    • 04.02.2022 09:38
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    • 04.02.2022 09:45
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gay lezbiyen ve tüm LGBT sapkınlara seçim sözü

    Oy almak için kırk takla atan, teröristlerle bile ittifak kuran Kılıçdaroğlu şimdi de gözünü eşcinsellere çevirdi. Üç büyük şehre afişler astırarak eşcinsellere ‘yasal düzenleme’ sözü veren Kılıçdaroğlu’nun, aynı vaadi 11 Aralık’ta çektiği videoda sözlü olarak da dillendirdiği ortaya çıktı. İktidara gelmeleri durumunda özgürlükler başlığı altında yapacakları ilk düzenlemeleri sıralayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6. maddesinde sözü ‘cinsel yönelim’ ifadeleriyle perdeleyerek LGBT’ye getirdi.

    LGBT sapkınlara seçim sözü

    İstanbul, İzmir ve Ankara'nın değişik noktalarına 'cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' yazılı afişler astırarak eşcinseller için yasal düzenleme sözü verin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı vaadi 11 Aralık 2021'de de dillendirdiği ortaya çıktı.

    KILIÇDAROĞLU ZİNCİRLERİ KIRACAKMIŞ
    CHP'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile iktidara gelmeleri durumunda özgürlükler başlığı altında yapacakları ilk düzenlemeleri sıralayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6. maddesinde sözü 'cinsel yönelim' ifadeleriyle perdeleyerek LGBT'ye getirdi.

    Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz. Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağız. Geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız."

    Kılıçdaroğlu sadece eşcinsellere değil, hendek-çukur terörüne destek veren sözde Barış Akademisyenleri ile AİHM kararlarının uygulanmadığını ifade eden FETÖ'cülere de mavi boncuk dağıttı. Kılıçdaroğlu, "Barış akademisyenleri ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız iş başı yapacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek." dedi.

        CHP'NİN SİCİLİ KİRLİ! BU İLK VUKUATLARI DEĞİL
        Kılıçdaroğlu'nun "cinsel yönelim" vaadi öncesinde de CHP'li belediyeler LGBT konusunda tepkileri çekmişti. 2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

        SAPKINLIKLARINA ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER
        LGBT ile ilgili ilk vukuatı olmayan CHP'lilerin önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in LGBT dostu belediyecilik protokolünü imzalayarak destek vermişti. Yine CHP'li Şişli ve Kadıköy Belediyesi'nin bünyesinde Kadıköy Kent Konseyi LGBT Meclisi ve Şişli LGBT Meclisi kurulmuştu. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda afişler hazırlayarak çocukların da eşcinsel olabileceklerini algısı oluşturulmuştu.

        HEPSİ DESTEK VERİYOR
        CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, LGBT'ye destek vererek sosyal medya hesabından destek mesajı atmıştı. Tanrıkulu, 2020 yılı "Onur Haftası" ile ilgili şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Yine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 2021 yılında LGBT onur haftasına destek amaçlı sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

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        LGBT sapkınlara seçim sözü
        Haberler Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gay lezbiyen ve tüm LGBT sapkınlara seçim sözü
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