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    • 26.05.2023 11:07
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    Son dakika: Geçmişte FETÖ kanalı Yumurcak TV'de yayınlanan Caillou'nun yeni bölümünde LGBT skandalı

    FETÖ soruşturması kapsamına kapatılan Yumurcak TV’de yayınlanan ve Youtube’dan günlük olarak yayınlarına devam eden Caillou’nun son bölümünde bir skandala imza atıldı. Çizgi filmde eşcinsel evlilik sahnelendi. Çizgi filmde mutlulukla annesinin eşcinsel nikahını izlen Leo ve arkadaşı Caillou, iki kadının dudak dudağa öpüşmelerini de büyük bir heyecanla alkışladı. Çizgi filmdeki skandal büyük tepki çekti.

    Caillou’nun yeni bölümünde LGBT skandalı

    FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Yumurcak TV'de yayımlanan Caillou'nun yeni bölümünde skandal bir eşcinsel evlilik sahnesi yer aldı.

    Çizgi filmin 5 gün önce yayınlanan "Caillou ve Leo suda oynuyor" adlı bölümünde, Caillou isimli çizgi karakterin Leo adındaki arkadaşının annesinin bir kadınla eşcinsel evliliği konu alındı. Çizgi filmde mutlulukla annesinin eşcinsel nikahını izlen Leo ve arkadaşı Caillou, iki kadının dudak dudağa öpüşmelerini de büyük bir heyecanla alkışladı. Çizgi filmin Türkçe bölümü 20 Mayıs Cuma günü Youtube çocuk üzerinden yayınlandı. Çizgi film tepki yarattı.

    'RUHSAL GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'
    Konuyu Aydınlık'a değerlendiren Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Neslihan İnal, ebeveynleri çocuğun ruhsal gelişimini korumak için içerik seçimlerinde dikkatli olmaya çağırdı. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatma Neslihan İnal, bu tür çizgi filmlerin çocukların psikolojisinde nasıl bir etki yaratacağını da şu ifadelerle anlattı:

        "Daha okul öncesi ya da ilk okul çağındaki 3 ila 8 yaş grubuna göre hazırlanmış bir çizgi film. Çocukların cinsiyet rollerini fark etmeleri, algı geliştirmeleri 4-5 yaşlarında başlıyor. Kız cinsiyetin karakterleri nasıldır? Kızların göğsü vardır. Erkeklerin cinsel organı vardır. Kızlarınki daha farklıdır diye bunları fark etmeye başladıkları ve merak etmeye başladıkları bir dönem. Şimdi böyle bir dönemde çocuklara böyle karmaşık bir rol veriliyor. Çizgi filme baktığınız zaman orada iki bayan var. Bayanlardan birisi damat gibi pantolonlu ve takım elbise giymiş. Diğerinde gelinliğe benzer bir giyisi var. Öte yandan baktığınızda ikisinde de göğüs var. İkisinde de küpe var. İkisinde de saç var. Yani tam çocuğun 'kız nedir, erkek nedir, kadın nedir?' dediği bir çağda, kafasında karmaşaya yol açıyor. Yani bu erkek mi acaba değil mi? Neden iki kadın bir arada? Eğer kadınsa o neden kadınla evlenmiş? Bunlar, cinsiyet rollerinin tam anlamıyla anlaşılmasını engelleyecektir. Çocuğun ruhsal gelişimi açısından bu yaş grubundaki bir çocuğu, karmaşaya sürükleyecek bir çizgi film, senaryo, öykü izlemesini çok da uygun bulmuyorum."

        'ANLAM KARMAŞASI YARATIYOR'

        Çocuğun kendi cinsiyetinin getirdiği rolleri seçmede bu tür çizgi filmlerin karmaşa yarattığını da söyleyen Neslihan İnal sözlerine şöyle devam etti: "Cinsiyet rolünün ne olduğunu, nasıl hissettiğini çocuklar küçük yaşlarda anlayamaz, henüz o bilişsel seviyeye sahip değillerdir. Dolayısıyla bu çocuğun kafasında karmaşa yaratır. Kendi rolünü geliştirmesi konusunda da bir karmaşa oluşur. 'Ben neyim, kimim, kız mıyım, erkek miyim? Kızlar böyle mi oluyor? Erkekler böyle mi oluyor gibi bir takım cevaplanmamış sorulara neden olacağı için bu yaş grubunda bu tür çizgi filmlerin çok da uygun olmadığını düşünüyoruz."

        AİLELER DİKKAT!
        Neslihan İnal ailelere de çizgi film içeriklerinin çocuklara bir filtreden geçirilerek izletilmesi önerisinde bulundu. İnal, "Çocuğun anlam veremeyeceği, henüz onu anlayabilecek çağda ve olgunlukta olmadığı, kafasında karışıklığa yol açacak türden çizgi filmleri izletmemeleri daha doğru olur. Ebeveynler çocuğun yaşına uygun, gelişimine uygun daha kolay anlayabileceği içerikleri seçmeli ve onları izletmelidir." uyarılarını yaptı.

        ÇOCUKLARIMIZI NASIL KORUYACAĞIZ?

        Vatandaşlar da Twitter üzerinden eşcinsel çizgi filme tepki gösterdi.

        Hakkı Yuca: Kontrol edeyim dedim, midem bulandı. Bu iğrençlik artık tehlikeli boyutlara ulaştı.

        Erkan Akay: Calliou farklı bir karakterdi. O çizgi film yayından kalkmış, onun yerine gelen bu kanalda Calliou ismi, cazibesi nedeniyle kasıtlı ve art niyetli olarak kullanılıyor sanki.

        Süleyman Uğurlu: Kapitalist sistem ekini ve nesli öldürür. Çocuklarını bu sistemden koru. Koruyabilirsen tabi ki!

            Özcan Orhun: En büyük tehlike ile karşı karşıyayız. Bunları çocuklarımız seyrediyor, nelere özendiriyorlar. Buna en kısa zamanda bir çözüm bulunmalı.

            Pınar Vatandaş: Acilen bunlar engellenmeli çocuklarımızı korumalıyız. Çocuklarımız üzerinden, toptan tüfekten bile daha tehlikeli oyunlar oynanıyor.

            Eyüp Akyol: Allah çocuklarımızı muhafaza etsin. Bu tür sapıklıkların acilen yasalarla engellenmesi gerek. Son yıllarda özellikle çocukları hedef almaya başladılar.

            Esra Güneş: Bunlar ne ya, çocuklarımızı bu zihniyetten nasıl koruyacağız?
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            Haberler Güncel Son dakika: Geçmişte FETÖ kanalı Yumurcak TV'de yayınlanan Caillou'nun yeni bölümünde LGBT skandalı
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