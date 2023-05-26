Son dakika: Geçmişte FETÖ kanalı Yumurcak TV'de yayınlanan Caillou'nun yeni bölümünde LGBT skandalı

'ANLAM KARMAŞASI YARATIYOR'

Çocuğun kendi cinsiyetinin getirdiği rolleri seçmede bu tür çizgi filmlerin karmaşa yarattığını da söyleyen Neslihan İnal sözlerine şöyle devam etti: "Cinsiyet rolünün ne olduğunu, nasıl hissettiğini çocuklar küçük yaşlarda anlayamaz, henüz o bilişsel seviyeye sahip değillerdir. Dolayısıyla bu çocuğun kafasında karmaşa yaratır. Kendi rolünü geliştirmesi konusunda da bir karmaşa oluşur. 'Ben neyim, kimim, kız mıyım, erkek miyim? Kızlar böyle mi oluyor? Erkekler böyle mi oluyor gibi bir takım cevaplanmamış sorulara neden olacağı için bu yaş grubunda bu tür çizgi filmlerin çok da uygun olmadığını düşünüyoruz."

AİLELER DİKKAT!

Neslihan İnal ailelere de çizgi film içeriklerinin çocuklara bir filtreden geçirilerek izletilmesi önerisinde bulundu. İnal, "Çocuğun anlam veremeyeceği, henüz onu anlayabilecek çağda ve olgunlukta olmadığı, kafasında karışıklığa yol açacak türden çizgi filmleri izletmemeleri daha doğru olur. Ebeveynler çocuğun yaşına uygun, gelişimine uygun daha kolay anlayabileceği içerikleri seçmeli ve onları izletmelidir." uyarılarını yaptı.