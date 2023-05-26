Son dakika: Geçmişte FETÖ kanalı Yumurcak TV'de yayınlanan Caillou'nun yeni bölümünde LGBT skandalı

FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Yumurcak TV'de yayımlanan Caillou'nun yeni bölümünde skandal bir eşcinsel evlilik sahnesi yer aldı.
Çizgi filmin 5 gün önce yayınlanan "Caillou ve Leo suda oynuyor" adlı bölümünde, Caillou isimli çizgi karakterin Leo adındaki arkadaşının annesinin bir kadınla eşcinsel evliliği konu alındı. Çizgi filmde mutlulukla annesinin eşcinsel nikahını izlen Leo ve arkadaşı Caillou, iki kadının dudak dudağa öpüşmelerini de büyük bir heyecanla alkışladı. Çizgi filmin Türkçe bölümü 20 Mayıs Cuma günü Youtube çocuk üzerinden yayınlandı. Çizgi film tepki yarattı.
'RUHSAL GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'
Konuyu Aydınlık'a değerlendiren Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Neslihan İnal, ebeveynleri çocuğun ruhsal gelişimini korumak için içerik seçimlerinde dikkatli olmaya çağırdı. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatma Neslihan İnal, bu tür çizgi filmlerin çocukların psikolojisinde nasıl bir etki yaratacağını da şu ifadelerle anlattı: