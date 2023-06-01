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    • Haberler
    • 01.06.2023 12:07
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    • 01.06.2023 13:24
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    Temmuz zammı yolda! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu A Haber'de açıkladı

    28 Mayıs'ta tamamlanan seçimlerin ardından Türkiye yeni kurulacak kabineyi beklemeye başladı. Yeni dönemde hayata geçirilecek reformlar ve emekliler, memurlar, asgari ücretliler ile ev hanımlarının yüzünü güldürecek düzenlmeler için hazırlıklar başladı. A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekliler, memurlar ve asgari ücrete yapılacak zamlar için Meclis'in açılmasıyla birlikte komisyonların oluşturularak ilk olarak bu konularla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    Temmuz zammı için son viraj! AK Parti’den açıklama

    28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. Gündemde yeni kabine hangi isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Gözler bir yandan da emekliler, memurlar, asgari ücretliler maaşlarına yapılacak zamlar ile ev hanımları için atılacak emeklilik adımında.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmelere dair soruları yanıtladı.

    İşte o açıklamalardan satır başları;

    SEÇMEN NE MESAJ VERDİ?
    Bu neticeler bütün milletimiz için hayırlı olsun. Milletimiz Erdoğan dedi AK Parti dedi Cumhur İttifakı dedi. Güven ve istikrardan yanayım dedi. Yaparsa AK Parti yapar Cumhur İttifakı yapar Erdoğan yapar dedi. Bu zaferin lideri Sayın Erdoğan'dır. Bileşenleri AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

    Millet masa başında yapılan anketleri yerle bir etti.

    TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI
    İnşallah bütün taahhütlerimizi bir bir yerine getireceğiz. En düşük memur maaşlarının 22 bin TL net olacağıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Temmuz zammı geliyor biliyorsunuz. Hem asgari ücretle ilgili çok değerli toplum kesimlerine ilişkin hem de memurlarımız hem de tüm emeklilerimiz SSK Bağ-Kur emekli sandığına tabii bütün emeklilerimizi de kapsayacak şekilde bütün bu taahhütlerimizi inşallah yemin töreni bitip ondan sonra da Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın yemin töreni söz konusu.

    Komisyonlarımızı oluşturacağız ve bu konuyla ilgili kanun teklifini teknik anlamda ilgili bakanlıklarla çalışıp milletvekili arkadaşlarımızla beraber Meclis'in gündemine getireceğiz. Hemen komisyondan geçirip genel kurul iradesine sunma hedefindeyiz.

        "HEPSİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"
        Ev kadınlarının emeklilik hakkını düzenleyen bu manada sosyal devlet ilkesinin en güzel şekilde uygulanmasına vesile olacak perspektifi ortaya koymuştu Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle gençlerle ilgili evlilikleriyle ilgili 2 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli bir şekilde 150 bin TL evlilik kredisi verilmesi hususu, eğitim öğretimleriyle ilgili gençlerimizin desteklenmesi hususu. En önemlisi her hanenin mutlaka bir istihdama kavuşması mutlaka evine ücret maaş götürebilme imkanının ortaya koyulabilmesi gibi çok önemli reform niteliğindeki düzenlemeleri de süreç içerisinde bunların hepsini bir bir yerine getireceğiz.

        Konuşulacak çok çok hususlar var ama önce yemin arkasından da asgari ücretle ilgili ve memur emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme öncelikli gündemlerimiz arasında. Bu perspektif artarak devam edecek.

        Temmuz ve Ekim aylarında normalde iç tüzük hükümlerine göre Meclis'in bir ara verme dönemi bir tatil dönemi söz konusu oluyor Temmuz'a kadar yoğun bir şekilde çalışma olacaktır. Meclis'i bekleyen ilk çalışmalara kısaca bu şekilde değinmiş olabilirim.

        CHP'DE SAVAŞLA BAŞLADI MI?
        Bu konuda aslında kendi sözlerine bakmak gerekir CHP'nin önde gelenlerinin. Sayın Özgür Özel eğer cumhuriyetin 100. yılında AK Parti Recep Tayyip Erdoğan hala iktidardaysa bu bizim için çok büyük bir başarısızlıktır ve bu konuda da gereği yapımalıdır diye daha önce de beyanlarda bulunmuştu. Şimdi bu sözü Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın Özgür Özel'e de bütün CHP yönetimine de hatırlatmak gerekir.

        "GEREĞİNİ YAPMASI GEREKİRDİ"
        Sayın Kılıçdaroğlu MYK'nın istifasını talep etmiş ancak kendisi yerinde kalma niyetinde zannediyorum çünkü gereğini yapması gerekirdi.

        Yeni dönemde CHP'de bir liderlik savaşı başlayacak.

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        Açgözlü fırsatçılara büyük şok!
        Haberler Haberler Temmuz zammı yolda! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu A Haber'de açıkladı
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