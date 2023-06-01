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    • 01.06.2023 11:09
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    • 01.06.2023 11:10
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi İstanbul'da yeni dönem! CNN'in değerlendirmesi: Muhalefet bu gidişle kaybeder

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta tamamlanan seçimlerden açık bir zaferle ayrılmasının ardından, AK Parti'de önümüzeki yıl Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler için hazırlıklar başladı. AK Parti'de hedef 2019 yılında CHP'nin yönetimine büyükşehirlerde yeniden AK Parti zaferi. Başkan Erdoğan, seçim gecesi Kısıklı'da yaptığı açıklamasında, "Şimdi önümüzde 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız?" diyerek hedefini açıklamıştı. Seçime ilişkin bir değerlendirme paylaşan CNN Internatıonal, muhalefet partilerinin dağınıklığının sürmesi durumunda AK Parti'nin İstanbul seçimlerinden galip ayrılacağını yazdı.

    takvim.com.tr
    CNN International: Erdoğan İstanbul’u almaya niyetli

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı adına kesin zaferle tamamlandı. 8 ortaktan oluşan koalisyon sandıkta hezimete uğradı, ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partisi dahil muhalefet cephesinde hedef haline geldi.

    "İSTANBUL'U KAZANMAYA HAZIR MIYIZ?"
    Yüzde 52 oy oranıyla yeniden göreve seçilen Başkan Erdoğan, seçim gecesi ilk konuşmasını Üsküdar Kısıklı'da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın İstanbul hedefini koymasının ardından, geçtiğimiz gün toplanan AK Parti MYK'da yerel seçim için hazırlıklar başladı. CHP tarafından yönetilen büyükşehirlerde, yeniden seçim zaferi için AK Parti kadroları kısa sürede sahaya inecek.

    GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ
    ABD merkezli CNN International da, Başkan Erdoğan'ın pazar günü yaptığı açıklamayı hatırlatarak geçtiğimiz yıl gerçekleşecek seçimlerle ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirme yayınladı.

        "NE BAŞARDILAR?"
        Son olarak TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, muhalefetin kampanya vaatlerinin sadece seçimlere girmek için verildiğini söyleyerek eleştirdi.

        Erdoğan'ın şunları söylediği belirtildi:
        10'dan fazla büyükşehir belediye başkanınız var, İstanbul'da ne başardılar? Ankara'da? İzmir'de? İstanbul ve Ankara'da yaşıyorum. İzmir'i de yakından takip ediyorum.

        "KİŞİSEL DEĞERE SAHİP"
        "İstanbul, stratejik öneminin yanı sıra Erdoğan için kişisel bir değere de sahip." denilen haberde, "Doğduğu ve siyasi kariyerine başladığı yer burası ve ikametgahını sürdürmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

            "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞEHRİ"
            Megakentin öneminden şu ifadelerle söz edildi:
            Bir zamanlar Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul, bugün Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri. Ülkenin ekonomik güç merkezi ve yaklaşık 16 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

            Şehir, önce Erdoğan'ın da üyesi olduğu Refah Partisi ve ardından AK Parti tarafından 25 yıl boyunca yönetildi. Erdoğan, 2003 yılında başbakan olmadan önce, 1994 ile 1998 yılları arasında İstanbul'un belediye başkanıydı.

            "MUHALEFET KAYBEDER"
            Muhalefetin, gelecek yıl yapılacak belediye seçimleri kapsamında İstanbul'da "zayıf" bir durumda olduğu belirtildi.

                Metinde şöyle denildi:
                "                Bu seçim yenilgisinden sonra muhalefet partileri toparlanıp çok akılcı ve çok stratejik bir şekilde iş birliğini sürdüremezse, bazı muhalefet seçmenleri hayal kırıklığına uğrayarak siyasetten tamamen uzaklaşabilir."

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                Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi İstanbul'da yeni dönem! CNN'in değerlendirmesi: Muhalefet bu gidişle kaybeder
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