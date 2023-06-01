Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi İstanbul'da yeni dönem! CNN'in değerlendirmesi: Muhalefet bu gidişle kaybeder

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı adına kesin zaferle tamamlandı. 8 ortaktan oluşan koalisyon sandıkta hezimete uğradı, ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partisi dahil muhalefet cephesinde hedef haline geldi.

"İSTANBUL'U KAZANMAYA HAZIR MIYIZ?"

Yüzde 52 oy oranıyla yeniden göreve seçilen Başkan Erdoğan, seçim gecesi ilk konuşmasını Üsküdar Kısıklı'da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.