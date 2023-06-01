Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefi İstanbul'da yeni dönem! CNN'in değerlendirmesi: Muhalefet bu gidişle kaybeder

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı adına kesin zaferle tamamlandı. 8 ortaktan oluşan koalisyon sandıkta hezimete uğradı, ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partisi dahil muhalefet cephesinde hedef haline geldi.
"İSTANBUL'U KAZANMAYA HAZIR MIYIZ?"
Yüzde 52 oy oranıyla yeniden göreve seçilen Başkan Erdoğan, seçim gecesi ilk konuşmasını Üsküdar Kısıklı'da gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın İstanbul hedefini koymasının ardından, geçtiğimiz gün toplanan AK Parti MYK'da yerel seçim için hazırlıklar başladı. CHP tarafından yönetilen büyükşehirlerde, yeniden seçim zaferi için AK Parti kadroları kısa sürede sahaya inecek.
GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ
ABD merkezli CNN International da, Başkan Erdoğan'ın pazar günü yaptığı açıklamayı hatırlatarak geçtiğimiz yıl gerçekleşecek seçimlerle ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirme yayınladı.