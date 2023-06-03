Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Cevdet Yılmaz nereli, evli mi? Siyasi kariyeri...

2007, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'de AK Parti Bingöl milletvekili olarak, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Temmuz 2011–Ağustos 2015 ve Kasım 2015–Mayıs 2016 tarihleri arasında Kalkınma Bakanı; Ağustos 2015–Kasım 2015 tarihleri arasında Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, Mayıs 2016'da AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AK Parti milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Kalkınma Bakanı.