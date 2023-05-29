Gelirler artıyor! Seçimlerin ardından milyonları ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçirilecek

Seçim süreci tamamlandı, yeni Meclis'i ve hükümeti yoğun bir gündem bekliyor. Çalışma hayatıyla ve sosyal güvenlikle ilgili peşpeşe önemli adımlar atılacak. Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu, 100 bin taşeron işçiye kadro, 470 bin kamu görevlisine ek gösterge, memurlara ve emeklilere ek iyileştirme düzenlemeleri Meclis'e taşınacak. İşte önümüzdeki döneme damgasını vuracak bazı adımlar...





Bayram ikramiyesine yeni tutar: Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapan EYT'liler dahil tüm emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni artış da gündemde. Artış yasa çıkarılarak yapılacak.