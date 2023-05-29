Gelirler artıyor! Seçimlerin ardından milyonları ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçirilecek

Seçim süreci tamamlandı, yeni Meclis'i ve hükümeti yoğun bir gündem bekliyor. Çalışma hayatıyla ve sosyal güvenlikle ilgili peşpeşe önemli adımlar atılacak. Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu, 100 bin taşeron işçiye kadro, 470 bin kamu görevlisine ek gösterge, memurlara ve emeklilere ek iyileştirme düzenlemeleri Meclis'e taşınacak. İşte önümüzdeki döneme damgasını vuracak bazı adımlar...
Bayram ikramiyesine yeni tutar: Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapan EYT'liler dahil tüm emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni artış da gündemde. Artış yasa çıkarılarak yapılacak.
Emekliye ek zam: 7 bin 500 liranın üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur'lulara kademeli ek zam için Meclis'te yasal düzenleme yapılacak. Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammına bir refah payı eklenmesi beklenirken, taban emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi gündemde.
Memura refah payı: Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılırken, çıkarılacak yasayla bir refah payı da ilave edilecek.