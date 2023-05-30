Başkan Erdoğan rotayı çizdi: 455 milyarlık yatırım 6 milyonluk istihdam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir demokrasi zaferine imza atarken, ekonomin rotasını 'uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı üretim' olarak açıkladı. Bu yıl öngörülen 455 milyar liralık yatırım ve 5 yıllık dönemde 6 milyonluk istihdam hedefi ile vatandaşın gelirini artırmak için Meclis açılır açılmaz öncelikli yasal düzenlemeler ve adımlar hayata geçirilecek.





GÜVEN VE İSTİKRAR EKİBİ

Yeni kabinenin en geç pazartesi açıklanması beklenirken, ekonomide de yeni dönemin 'güven ve istikrar' ekibi belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları, hükümet programının ekonomi ayağını hazırlayacak. Hükümet programının ekonomi ayağına bu dönem refah artışı, güçlü toplum, büyük ekonomi damgasını vuracak.