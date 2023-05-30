Başkan Erdoğan rotayı çizdi: 455 milyarlık yatırım 6 milyonluk istihdam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir demokrasi zaferine imza atarken, ekonomin rotasını 'uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı üretim' olarak açıkladı. Bu yıl öngörülen 455 milyar liralık yatırım ve 5 yıllık dönemde 6 milyonluk istihdam hedefi ile vatandaşın gelirini artırmak için Meclis açılır açılmaz öncelikli yasal düzenlemeler ve adımlar hayata geçirilecek.
GÜVEN VE İSTİKRAR EKİBİ
Yeni kabinenin en geç pazartesi açıklanması beklenirken, ekonomide de yeni dönemin 'güven ve istikrar' ekibi belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları, hükümet programının ekonomi ayağını hazırlayacak. Hükümet programının ekonomi ayağına bu dönem refah artışı, güçlü toplum, büyük ekonomi damgasını vuracak.
Meclis'in gündemine gelecek ilk düzenleme kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavanın uzatılması olacak. Özellikle büyük fiyat artışları, hayat pahalılığının önüne geçecek reformlar devreye girecek. Fahiş kira artışının önünü geçmek için Türk Ceza Kanunu'nda hapis ve para cezasını içeren düzenlemeler yapılacak.
KİŞİ BAŞINA 16 BİN DOLAR
Ekonomi ekibi 5 yıllık Ekonomi Eylem Planı'nı uygulamaya alacak. Yeni dönem reformlarını, sosyal destek hamlelerini omuzlayacak bakanlıklar için özel sektörde başarı öyküsü yazan, reel sektörün sorunlarını bilen isimlere yer verilecek. Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, yüzde 5.5 büyüme, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek.