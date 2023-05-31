Küresel diplomaside gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

Başkan Erdoğan'ın seçilmesinin ardından gözler bir yandan da Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde. İki taraftan da son zamanlarda toprak anlaşması noktasında önemli açıklamalar geliyor. Ermenistan tarafı bu kez Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etme eğiliminde.