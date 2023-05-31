Küresel diplomaside gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

Dünya günlerdir Türkiye'ye kilitlenmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından yaklaşık 100 ülkenin liderinden tebrik ve işbirliği mesajları geldi.
Batı medyasındaki yorumlarda "Erdoğan'ın seçilmesi yeni küresel dengeleri ortaya çıkaracak" yorumunda bulunuldu. Seçimin üzerinden saatler geçmesine rağmen uluslararası ilişkiler hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladı.
BIDEN VE PUTİN İLE TEMAS
Avrupa ülkelerinin gözü önümüzdeki günlerde Ankara-Moskova hattında olacak. Ukrayna Savaşı'nın seyri açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili ilişkisi kilit rolde.
ABD Başkanı Joe Biden önceki gün Erdoğan ile görüştü. ABD ve NATO'nun gözü Türkiye'nin İsveç'in üyeliği konusunda vereceği kararda.