30 Mayıs Galatasaray GS şampiyon mu oldu son dakika? KİM ŞAMPİYON OLDU? ŞAMPİYONLUK SAYISI!

Galatasaray şampiyon oldu. Son dakika Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle beraber sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğunu ilan etti. Milyonlarca futbolsever internet arama motorlarında ''Bu senenin şampiyonu hangi takım? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? 30 Mayıs GS şampiyon oldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
ŞAMPİYON KİM OLDU?
Son dakika... Şampiyon Galatasaray oldu. MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 4 - Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
MAÇIN ÖZETİ
51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.
78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.
89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.