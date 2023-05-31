30 Mayıs Galatasaray GS şampiyon mu oldu son dakika? KİM ŞAMPİYON OLDU? ŞAMPİYONLUK SAYISI!

Galatasaray şampiyon oldu. Son dakika Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle beraber sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğunu ilan etti. Milyonlarca futbolsever internet arama motorlarında ''Bu senenin şampiyonu hangi takım? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? 30 Mayıs GS şampiyon oldu mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...