CNN, Başkan Erdoğan'ın zaferini yorumladı! İngiliz Gazeteci Richard Quest: Türkiye dünyada kriz çözücü bir rol üstlenecek

El Mundo gazetesi "Türkiye, Erdoğan'ı ebedileştiriyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimde Kılıçdaroğlu'na karşı aldığı zaferle cumhurbaşkanlığında 3. dönemini başlattı." ifadelerini kullandı.
İTALYAN BASINI: "TÜRKİYE, ERDOĞAN İLE YENİDEN BAŞLIYOR"
La Repubblica gazetesinin "Türkiye yeniden Erdoğan'ı seçiyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Erdoğan'ın "deprem felaketi, ekonomik sıkıntılar ve hiçbir zaman bu kadar birleşememiş bir muhalefet cephesine karşı galip geldiğine" işaret edildi.
Haberde, Erdoğan'ın dış politikada, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl konusunda arabuluculuğunun, Doğu ile Batı arasında köprü konumunda olmasının, halktan aldığı desteği önemli ölçüde açıkladığı kaydedildi.
Il Messaggero da "Türkiye, Erdoğan ile yeniden başlıyor" manşetiyle verdiği haberinde, "Kılıçdaroğlu, ilk turda olduğu gibi Akdeniz'e kıyısı olan illerde; İzmir, İstanbul, Ankara'da başarılı sonuçlar aldı. Ancak Erdoğan, yardım çabalarının hızı ve etkinliği konusunda tartışmaların yaşandığı 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgelerde ve ülkenin geri kalanına hakim oldu. Seçim sonuçları, enflasyon, azalan satın alma gücüyle bağlantılı zorluklara karşın halkın, muhalefet ittifakının önerdiği reçeteye inanmadığını gösteriyor." değerlendirmesi yapıldı.
BULGARİSTAN BASINI: "ÇETİN BİR MÜCADELENİN ARDINDAN ERDOĞAN, REKOR KIRARAK ÜÇÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANDI"
Bulgaristan'da 24 Saat gazetesi, "Türkiye'de verilen çetin bir mücadelenin ardından Erdoğan'ın rekor kırarak 3. kez cumhurbaşkanlığını kazandığını" yazarken, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun (BNT) muhabirleri, İstanbul'da yağmurun, seçmenin sandığa ilgisini azaltmadığını belirtti.
En büyük özel kanalı BTV, Başta Putin olmak üzere birçok liderin Erdoğan'ı tebrik ettiğine dikkat çekerken, NOVAnews televizyonu haberinde, "Türkiye'de tarihi oylamada Erdoğan yeni bir 5 yıllık iktidar dönemine kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.
YUNANİSTAN BASINI: "ERDOĞAN'IN 3. ON YILA ZAFERLE GİRİŞİ"
Yunanistan'da tüm gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilmesini manşetten gördü.
Ta Nea, Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir iktidarda olduğuna dikkat çekti; EFSYN, Türkiye'deki seçim sonuçlarını "Erdoğan'ın 3. 10 yıla zaferle girişi" başlığıyla aktardı.
Eleftheros Tipos gazetesi, Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasındaki "mezara kadar" ifadesine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini "Ömür boyu Erdoğan" başlığıyla verdi.
Kathimerini gazetesinin portalında da "Erdoğan'ın 21. yüzyılı" başlığıyla verilen analizde pratikte Erdoğan'ın 21. yüzyılın dörtte birinde iktidarda olduğu vurgulandı.
BELÇİKA BASINI: "RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DEĞİŞMEZ GALİP"
Belçika basınının büyük bölümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve seçilmesini ilk haber olarak verdi.
Le Soir gazetesi, "Recep Tayyip Erdoğan, değişmez galip" başlıklı analizinde, milliyetçilerin oyunu alan Erdoğan'ın muhaliflerin eşi görülmemiş şekilde bir araya gelmesine rağmen kazandığını yazdı.
Cumhur ittifakının 14 Mayıs'taki seçimde mecliste çoğunluğu kazandığını hatırlatan gazete, Erdoğan'ın seçmene istikrar vadettiğini değerlendirmesini yaptı.
La Libre Belgique gazetesi, Türkiye-AB ilişkilerini merkeze alan analizinde, AB diplomatlarının bir kısmının 14 Mayıs'taki ilk turdan önce iktidarda değişim beklediği hatırlatıldı.
Flamanca yayın yapan De Morgen Erdoğan'ın balkon konuşmasına yer vererek birlik ve dayanışma çağrısı yaptığını yazdı.
De Standaard gazetesi de Erdoğan'ın sonuçların belli olmasından sonra söylediği "Kazanan Türkiye'dir" sözlerine yer verdi.
İSVİÇRE BASINI: "TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİ YENİLMEZ ERDOĞAN KAZANDI"
İsviçre'de Fransızca yayın yapan Le Temps'in haberinde "Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimini yenilmez Erdoğan kazandı" başlığı kullanıldı.
Haberde, "20 yıldır iktidarda olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundan galip çıktı. Erdoğan, rakiplerinin benzeri görülmemiş birlikteliğine rağmen kazandı." ifadeleri kullanıldı.
Almanca yayın yapan Tagesanzeiger'in haberinde, "Brüksel'de tüm umutlar, muhalefet adayının seçimleri kazanmasına bağlandı. Şimdi AB, kaçınılmaz bir ortak olarak daha da çetinleşmesi muhtemel Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşmaya devam etmelidir." değerlendirmesi yer aldı.