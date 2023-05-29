CNN, Başkan Erdoğan'ın zaferini yorumladı! İngiliz Gazeteci Richard Quest: Türkiye dünyada kriz çözücü bir rol üstlenecek

The Independent'in haberinde de "Erdoğan 20 yıllık iktidarını 5 yıl daha uzattı" ifadesine yer verildi.

İngiliz Financial Times gazetesi, manşetten verdiği haberinde, "Erdoğan kazandı, Türkiye lideri zafer ilan etti" başlığını kullandı.

The Daily Telegraph gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 52'sini alarak zafer ilan ettiğini yazdı.

ALMAN BASINI: "SONSUZA DEK ERDOĞAN"

"Sonsuza dek Erdoğan" başlığını kullanan Spiegel, Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ettiğini, Erdoğan'ın 5 yıl boyunca ülkeyi yönetmeye devam edeceğini yazdı.

Haberde Erdoğan'ın seçim galibiyeti ve yeni dönemde Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkinin nasıl olacağı konusunda yorumlara yer verildi.

Die Welt gazetesi "Namağlup Erdoğan" başlığıyla verdiği haberinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatıldı ve "Erdoğan'ın hedefi her zaman gücün zirvesinde olmaktı. Görünüşe göre destekçileri onun bu dileğini yerine getirdi ve onu 5 yıl daha Türkiye Cumhurbaşkanı seçti." ifadelerine yer verildi.

Altı partiden oluşan muhalefet ittifakının, 20 yıldır bu kez Erdoğan'ı yenmek için en iyi şansa sahip olduğuna; hatta birçok anketin, Kılıçdaroğlu'nun zafer kazanacağını tahmin ettiğine işaret edilerek, "Ancak pek çok Batılı gözlemci gibi onlar da Erdoğan'ı ve halk arasında hala gördüğü desteği hafife aldılar." değerlendirmesi yapıldı.

Bild gazetesi eski futbolcu Mesut Özil'in, Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla yaptığı paylaşımını manşetine taşıdı. Özil'in, "Şükürler olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımına, kalp ve Türk bayrağı emojisi eklediği vurgulandı.

Kamu yayıncısı ARD'ye ait Tagesschau sitesinde, Erdoğan'a seçim zaferi dolayısıyla dünyanın dört bir yanından tebrikler yağdığı vurgulandı. Erdoğan'ı tebrik edenler arasında ABD ve AB ülkelerinin liderlerinin bulunduğuna işaret edildi.