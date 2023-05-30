Patrik Bartholomeos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

"CEMAATİMİZ ADINA GÖNÜLDEN KUTLAMAKTAYIZ"

Fener Rum Patrikhanesinden yapılan açıklamaya göre, Patrik Bartholomeos tarafından Başkan Erdoğan'a mesaj göderildi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, 2. turda da yüksek katılım oranı ve sükunetle gerçekleştirdiği oy verme süreci vasıtasıyla tüm dünyaya gösterdiği seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmeniz münasebetiyle zatıalinizi Patrikhanemiz ve Rum cemaatimiz adına gönülden kutlamaktayız."