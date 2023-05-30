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    • 30.05.2023 15:28
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    • 30.05.2023 15:28
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    Patrik Bartholomeos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti

    28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden göreve seçildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, başarısı nedeniyle Başkan Erdoğan'ı kutladı.

    takvim.com.tr
    Patrik Bartholomeos’tan Başkan Erdoğan’a tebrik

    Fener Rum Patriği Bartholomeos, 28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

    "CEMAATİMİZ ADINA GÖNÜLDEN KUTLAMAKTAYIZ"
    Fener Rum Patrikhanesinden yapılan açıklamaya göre, Patrik Bartholomeos tarafından Başkan Erdoğan'a mesaj göderildi.

    Mesajda şunlar kaydedildi:
    "Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, 2. turda da yüksek katılım oranı ve sükunetle gerçekleştirdiği oy verme süreci vasıtasıyla tüm dünyaya gösterdiği seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmeniz münasebetiyle zatıalinizi Patrikhanemiz ve Rum cemaatimiz adına gönülden kutlamaktayız."

    Bartholomeos, mesajında "Yeni dönemde ülkemizin ve Rum cemaatinin daha da güzel günler göreceğine derin inançla yüce Allah'ın zatıalinize kuvvet, sağlık ve uzun ömürler ihsan etmesini dilemekteyiz." ifadesini kullandı.

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