Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de! Uluslararası basın anbean seçimi takip ediyor

Türkiye'de tarihinin en önemli seçimlerinden biri için vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek.
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Dünya ise Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Pek çok uluslararası ajans canlı yayın yaparak gelişmelerle ilgili anbean bilgi veriyor.
Al Jazeera 14 Mayıs'ta olduğu gibi bu turda da yaşanan gelişmeleri canlı olarak yayımlamaya başladı. Habere "2023 Türkiye seçimlerinin 2. turu canlı" başlığı başlığı atıldı.