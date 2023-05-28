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    • Haberler
    • 28.05.2023 09:43
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    • 28.05.2023 09:57
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    Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de! Uluslararası basın anbean seçimi takip ediyor

    Türkiye demokrasi tarihinde ilk kez 2. tur seçimler için sandık başında. Tarihi seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkaı olabilmek için yarışıyor. Tüm Türkiye sonuçları merakla beklerken, uluslararası kamuoyuda gözünü seçimlere çevirmiş durumda. Küresel çapta yayın yapan çok sayıda basın kuruluşu seçimleri anbean takip ediyor. The Economist gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi açıkça muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu destekleyen küresel çetenin tetikçileri ise; 2. tur seçimleri öncesi havlu atmıştı.

    takvim.com.tr
    Dünyanın gözü kulağı Türkiye’de!

    Türkiye'de tarihinin en önemli seçimlerinden biri için vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

    DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
    Dünya ise Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Pek çok uluslararası ajans canlı yayın yaparak gelişmelerle ilgili anbean bilgi veriyor.

    Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. turda oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başlamış durumda. Dünya da Türkiye'de yaşananları gelişmeleri anbean takip ediyor.

    Al Jazeera 14 Mayıs'ta olduğu gibi bu turda da yaşanan gelişmeleri canlı olarak yayımlamaya başladı. Habere "2023 Türkiye seçimlerinin 2. turu canlı" başlığı başlığı atıldı.

        The Wall Street Journal da bu sabah saatlerinde yayımladığı haberinde Türkiye'nin ikinci tur seçimlerinin heyecanlı olduğundan bahsetti.

        CNN'de Türkiye'nin seçime gittiğinden bahsederek şu ana kadar bilinmesi gerekenleri yazdı.

        Yunan gazetesi Kathimerini de seçimden bahseden gazeteler arasındaydı.

            Reuters haber ajansı da vatandaşların 2. tur seçimleri için sandık başına gittiğinden bahsetti.

            VANTADAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
            Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen görüntüler vatandaşların oy vermek için okullara gittiğini gösteriyor. Canlı yayınlardan alınan bilgilere göre vatandaşlar daha saat 08.00'den önce kuyruklar oluşturmaya başladı.

            Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

                Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.

                KÜRESEL TETİKÇİLERDEN DEMOKRASİYİ GASBETME GİRİŞİMİ
                Seçime sayılı günler kala küresel tetikçiler demokratik iradeyi gasbetmeye yeltenmiş, Başkan Erdoğan şahsında milli iradeyi hedef alan kara propaganda ve kirli manşetler sıralanmıştı.

                Bu süreçte İngiliz The Economist başı çekmişti...



                MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ!
                The Economist'in "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçmişti.

                "KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
                "Türkiye ve demokrasinin geleceği"                 ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmene müdahale girişimi de olmuştu.


                    The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" demiş, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemesi yapmıştı.



                    İngiliz tetikçi seçime günler kala tüm mecralarından "Erdoğan gitsin" propagandasına başlatmış, sistematik bir şekilde manipülasyon yaymıştı.

                    EMPERYAL TETİKÇİLERİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
                    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde, The Economist ve Batı'nın haftalarca methiyeler düzdüğü Kılıçdaroğlu, seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde tamamladı.





                    Günlerce Erdoğan aleyhine haberler yapan ve kapak fotoğrafını 'Erdoğan gitmeli' olarak değiştiren The Economist, kapak fotoğrafını kaldırdı.

                    Böylelikle emperyal tetikçilerin sözcüsü havlu atan ilk basın kuruluşu oldu.

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