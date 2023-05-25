Amerikan CNN de gardını düşürdü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetini kabullendiler: Meydan okuyor

14 Mayıs öncesi küresel tetikçiler 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma girişimlerini hızlandırmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir operasyonu sahneye sürmüşlerdi. Ancak 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan verilen güçlü destek uluslararası basını çaresiz bırakmış durumda.
"ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR"
CNN International, "Türkiye'deki yıkıcı depremin ardından bu Erdoğan'ın son seçimi olabilirdi. Ancak o kazanmaya hazır" başlıklı bir haber yayımladı.
Metinde, "Türk lider Erdoğan'ın iktidara yükselişi, 1999 İzmit depreminin ardından yaşanan çekişmeli siyasi iklimle başladı" denildi.
Haber şöyle devam etti:
"Bu yüzden, başka bir yıkıcı deprem Türkiye'nin güneydoğusundaki geniş alanları yerle bir ettiğinde, birçok gözlemci cumhurbaşkanının yirmi yıllık iktidarının gerçek bir döngü ile sona ermesini bekliyordu. Bunun yerine, Erdoğan tüm ihtimallere meydan okudu. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerinin ilk turu, anketçilerin tahminlerinin aksine yarışta onu lider pozisyonuna taşıdı. Yanı sıra, Sinan Oğan'ı kendi bloğuna çekmesiyle Pazar günü düzenlenmesi beklenen ikinci tur seçimlerde Kılıçdaroğlu'na karşı şansını yükseltmeye devam etti."