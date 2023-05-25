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    • Haberler
    • 25.05.2023 12:19
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    • 25.05.2023 12:35
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    Amerikan CNN de gardını düşürdü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetini kabullendiler: Meydan okuyor

    14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis'te yasa yapma çoğunluğunu elde ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 49.5 oy oranıyla, seçimi net bir fark rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamladı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur öncesi Başkan Erdoğan deprem bölgesinde vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Uluslararası basın 14 Mayıs öncesi, manipülatif anketlerin etkisi ve ajandaları ışığında Kılıçdaroğlu'nun seçimi önde tamamlayacağı propagandasına başlamıştı. Ancak milletin net kararının ardından, küresel çete durumu kabullenmeye başladı. Son olarak Amerikan CNN, yayınladığı analizde depremlerin etkisiyle seçimlerden yenik bir şekilde ayrılacağı düşünülen Erdoğan'ın, tüm ihtimallere meydan okuyarak yeniden güçlü bir halk desteği aldığını yazı.

    takvim.com.tr
    Amerikan CNN de gardını düşürdü!

    14 Mayıs öncesi küresel tetikçiler 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma girişimlerini hızlandırmış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir operasyonu sahneye sürmüşlerdi. Ancak 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan verilen güçlü destek uluslararası basını çaresiz bırakmış durumda.

    "ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR"
    CNN International, "Türkiye'deki yıkıcı depremin ardından bu Erdoğan'ın son seçimi olabilirdi. Ancak o kazanmaya hazır" başlıklı bir haber yayımladı.

    Metinde, "Türk lider Erdoğan'ın iktidara yükselişi, 1999 İzmit depreminin ardından yaşanan çekişmeli siyasi iklimle başladı" denildi.

    Haber şöyle devam etti:
    "Bu yüzden, başka bir yıkıcı deprem Türkiye'nin güneydoğusundaki geniş alanları yerle bir ettiğinde, birçok gözlemci cumhurbaşkanının yirmi yıllık iktidarının gerçek bir döngü ile sona ermesini bekliyordu. Bunun yerine, Erdoğan tüm ihtimallere meydan okudu. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerinin ilk turu, anketçilerin tahminlerinin aksine yarışta onu lider pozisyonuna taşıdı. Yanı sıra, Sinan Oğan'ı kendi bloğuna çekmesiyle Pazar günü düzenlenmesi beklenen ikinci tur seçimlerde Kılıçdaroğlu'na karşı şansını yükseltmeye devam etti."

        "KILIÇDAROĞLU'NU GEÇTİ"
        Seçimlerin ilk turunun, Erdoğan'ın son seçimi olabileceği, fakat söz konusu liderin kazanmaya hazır olduğu ifade edildi.

        Haberde şu ayrıntılara dikkat çekildi:
        Rakibi muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yaklaşık 5 puanlık bir farkla galip geldi. Zafer için gereken yüzde 50 barajının yarım puandan daha az gerisinde kaldı. Meclis'te rahat bir çoğunluk kazandı.

        Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisine sıklıkla övgüde bulunduğu vurgulandı.

            Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun, altı muhalefet partisini bir araya getirerek Erdoğan'ı yenmeye çalıştığı notuna yer verildi.

            Haberde, "Erdoğan, Türkiye'nin siyasi ve tektonik değişimlerinden sağ çıkmaya hazır görünüyor." detayı da paylaşıldı.

            "SORU NASIL BİR GALİBİYET ALACAĞI"
            Haberde görüşlerine başvurulan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nden Soner Çağaptay, çarpıcı bir yorumda bulundu.

                Çağaptay şunları söyledi:
                "O, Türkiye'yi yeniden büyük yapmak istiyor. Osmanlı ihtişamını geri getirmek istiyor. Şimdi soru, 28 Mayıs'ta Erdoğan'ın kazanıp kazanmayacağı değil, nasıl bir galibiyet alacağıdır. Erdoğan ezici farklı kazanırsa alışılmışın dışında ekonomi politikaları devam edecek ve hukukun üstünlüğü olmayacak."

                Seçim öncesi milli iradeye kilit vurmaya kalkan küresel çetenin tetikçileri ezici zaferin ardından ağız değiştirmişti.

                KÜRESEL TETİKÇİLERDEN DEMOKRASİYİ GASBETME GİRİŞİMİ
                Seçime sayılı günler kala küresel tetikçiler demokratik iradeyi gasbetmeye yeltenmiş, Başkan Erdoğan şahsında milli iradeyi hedef alan kara propaganda ve kirli manşetler sıralanmıştı.

                    Bu süreçte İngiliz The Economist başı çekmişti...



                    MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ!
                    The Economist'in "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçmişti.

                    "KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
                    "Türkiye ve demokrasinin geleceği"                     ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmene müdahale girişimi de olmuştu.


                    The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" demiş, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemesi yapmıştı.



                    İngiliz tetikçi seçime günler kala tüm mecralarından "Erdoğan gitsin" propagandasına başlatmış, sistematik bir şekilde manipülasyon yaymıştı.

                    EMPERYAL TETİKÇİLERİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
                    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde, The Economist ve Batı'nın haftalarca methiyeler düzdüğü Kılıçdaroğlu, seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde tamamladı.





                    Günlerce Erdoğan aleyhine haberler yapan ve kapak fotoğrafını 'Erdoğan gitmeli' olarak değiştiren The Economist, kapak fotoğrafını kaldırdı.

                    Böylelikle emperyal tetikçilerin sözcüsü havlu atan ilk basın kuruluşu oldu.

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                    Haberler Haberler Amerikan CNN de gardını düşürdü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetini kabullendiler: Meydan okuyor
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