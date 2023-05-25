Amerikan CNN de gardını düşürdü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetini kabullendiler: Meydan okuyor

Haber şöyle devam etti:

"Bu yüzden, başka bir yıkıcı deprem Türkiye'nin güneydoğusundaki geniş alanları yerle bir ettiğinde, birçok gözlemci cumhurbaşkanının yirmi yıllık iktidarının gerçek bir döngü ile sona ermesini bekliyordu. Bunun yerine, Erdoğan tüm ihtimallere meydan okudu. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerinin ilk turu, anketçilerin tahminlerinin aksine yarışta onu lider pozisyonuna taşıdı. Yanı sıra, Sinan Oğan'ı kendi bloğuna çekmesiyle Pazar günü düzenlenmesi beklenen ikinci tur seçimlerde Kılıçdaroğlu'na karşı şansını yükseltmeye devam etti."