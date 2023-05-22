Küresel çetenin medya tetikçileri 'beyaz bayrak' çekti! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikasını yere göğe sığdıramadılar

Türk etkisi olan, ayrıca Türk büyüklüğünün gösterilmesi ve milliyetçiliği olan bir politika ve bu bütün bölgede yayılan Arap bölgesinden tutun Güney Kafkaska'ya ve Doğu Akdeniz'e kadar... Bu muazzam bir karmaşık ağ ve bu kontrolü sağlıyor.

"YENİLMEZLİK ALGISI YARATIYOR"

Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda.

Dün akşam saatlerinde The Economist Times'ta yayımlanan bir haberde Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili analizlere yer verildi.