Küresel çetenin medya tetikçileri 'beyaz bayrak' çekti! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikasını yere göğe sığdıramadılar

14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan büyük farkla birinci çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısı Batı medyası tarafından bir kez daha mercek altına alındı. Başkan Erdoğan'ın Türk dış politikasına verdiği yön Alman devlet kanalı ZDF'de masaya yatırıldı.
"ERDOĞAN DIŞINDA KİMSEDE BUNU HİSSETME YETENEĞİ YOK"
ZDF sunucusu Markus Lanz, "Bir yerlerde güç vakumu oluştuğunda Erdoğan dışında hiç kimsede bunu hissetme yeteneği yoktur. Bir yerlere girme şansı varsa. Ve o da (Erdoğan) orada. Bugünkü durum Suriye'de, Irak'ta böyledir, Libya'da, Azerbaycan'da, Ukrayna'da... Her yerde Türk SİHA'ları uçuyor. Yani başka bir deyişle 'Erdoğan her yerde müdahil'" analizini yaptı.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili ve Almanya Federal Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise Lanz'ın sözlerine hak vererek şu ifadeleri kullandı: