2. TUR SEÇİME KATILIM ORANI! YSK seçim sonuçları 28 Mayıs 2. turda kaç kişi oy kullandı? Geçerli, geçersiz kullanılan oy sayısı!

2. TUR SEÇİME KATILIM ORANI

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı. Ancak 2. tur seçime katılım oranı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.