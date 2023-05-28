2. TUR SEÇİME KATILIM ORANI! YSK seçim sonuçları 28 Mayıs 2. turda kaç kişi oy kullandı? Geçerli, geçersiz kullanılan oy sayısı!

YSK 2. tur seçime katılım oranı gündemde sıkça araştırılır oldu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. İkinci tur yurtdışı oy kullanma işlemleri 20-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştı. YSK'nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Peki 28 Mayıs 2023 seçime katılım oranı kaç? Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turda kaç kişi oy kullandı?
2. TUR SEÇİME KATILIM ORANI
2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı. Ancak 2. tur seçime katılım oranı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
1. TUR SEÇİM İSTATİSTİKLERİ
👉Toplam seçmen sayısı: 64 milyon 145 bin 504
👉Kullanılan oy sayısı: 55 milyon 833 bin 153
👉Geçerli oy sayısı: 54 milyon 796 bin 49
👉Seçime katılma oranı: % 87,4