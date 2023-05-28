28 Mayıs Pazar sandık sorgulama ekranı - aracı 2023! Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?
Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Peki, sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? İşte merak edilenler...
28.05.2023 16:41 - Son Güncelleme: 28.05.2023 16:41
28 Mayıs sandık sorgulama aracı hakkında aramalar yükseldi. 28 Mayıs sandık sorgulama aracı ile birlikte oy kullandığınız sandıkta hangi adayın ne kadar oy aldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda seçim sonuçlarını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz. Peki, sandığımdan kim çıktı? İşte merak edilenler!
OY KULLANDIĞIM SANDIKTAN KİM ÇIKTI?
YSK verilerine göre oy kullandığınız sandıkta hangi adayın ne kadar oy aldığını görmeniz mümkün. Sonuçların tamamına erişildiği zaman aşağıdaki linkten sandığınıza ulaşıp oy oranlarını görmeniz mümkün olacak.
OY KULLANDIĞINIZ SANDIKTA CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI İÇİN TIKLAYIN