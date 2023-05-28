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Haberler Trend 28 Mayıs Pazar sandık sorgulama ekranı - aracı 2023! Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

28 Mayıs Pazar sandık sorgulama ekranı - aracı 2023! Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Peki, sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
28.05.2023 16:41 - Son Güncelleme: 28.05.2023 16:41
28 Mayıs Pazar sandık sorgulama ekranı - aracı 2023! Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

28 Mayıs sandık sorgulama aracı hakkında aramalar yükseldi. 28 Mayıs sandık sorgulama aracı ile birlikte oy kullandığınız sandıkta hangi adayın ne kadar oy aldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda seçim sonuçlarını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz. Peki, sandığımdan kim çıktı? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
28 Mayıs Pazar sandık sorgulama ekranı - aracı 2023! Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

OY KULLANDIĞIM SANDIKTAN KİM ÇIKTI?

YSK verilerine göre oy kullandığınız sandıkta hangi adayın ne kadar oy aldığını görmeniz mümkün. Sonuçların tamamına erişildiği zaman aşağıdaki linkten sandığınıza ulaşıp oy oranlarını görmeniz mümkün olacak.

OY KULLANDIĞINIZ SANDIKTA CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

28 Mayıs Pazar sandık sorgulama ekranı - aracı 2023! Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

GÜNCEL ANLIK OY ORANLARI;

28 Mayıs Pazar sandık sorgulama ekranı - aracı 2023! Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

28 Mayıs Pazar sandık sorgulama ekranı - aracı 2023! Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığım sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.

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