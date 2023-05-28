GÖKÇEN OĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan kimin kızı, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Avrasya'ya Bakış isimli dış politika içerikli bir haftalık programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. Metzamor Nükleer Santrali'nin kapatılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden bir "sivil girişim" kurmuş ve koordinatörlüğünü yapmaktadır. Yayımlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri'dir. 26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Bunun ardından açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

11 Mart 2023 tarihinde Sinan Oğan, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Aday olmak için gerekli 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde tamamladı.