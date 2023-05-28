GÖKÇEN OĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan kimin kızı, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

Gökçen Oğan son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan kimin kızı, ne iş yapıyor? Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler...
GÖKÇEN OĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Gökçen Oğan Ankara'da doğumludur. Orta Asya uzmanı, araştırmacı olan Oğan Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.
Gökçe Oğan, üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans çalışmalarında bulundu. ''Şanghay işbirliği örgütü ve bölgesel işbirliği girişimleri' isimli teziyle yüksek lisansını bitirdi. Ardından Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ASAM) çalışmaya başladı.
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde orta asya uzmanı olarak görev aldı. Birçok araştırma merkezinin avrasya danışmanlığını yaptı.
SİNAN OĞAN KİMDİR?
2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, fakat açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü. 2017 yılında üç MHP milletvekili ile birlikte tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildi.
Sinan Oğan, 14 Mart 1969 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesinde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı olarak görev yaptı. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce Ebulfez Elçibey ile görüşme gerçekleştirdi ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı sonrasında bir süre Elçibey'in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalıştı.1992-2000 yılları arasında TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası başkanlığı yaptı. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi'ni (TÜRKSAM) kurdu ve başkanlığını yaptı.