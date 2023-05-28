✉ YSK il il ve ilçe ilçe Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Toplam oy oranları anlık liste... 28 MAYIS 2023 SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI!
81 ildeki milyonlarca vatandaş, Türkiye Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını heyecanla bekliyor. Bu büyük demokratik sürecin sona ermesiyle birlikte, insanlar geleceğin liderini ve ülkenin yönünü belirleyecek sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Geri sayım artık sona erdi ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı seçim sonuçları resmi olarak açıklanacak. Bu kritik tarihte, tüm gözler sonuçların hızlı ve güvenilir bir şekilde takip edilebileceği takvim.com.tr adresine çevrildi. Saniye saniye güncellenen bilgilerle, vatandaşlar en doğru sonuçları buradan takip edebilecekler.
Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile toplam oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimlerde 13. Cumhurbaşkanı seçiliyor. 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun cevabı belli olacak...
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 28 MAYIS 2023
17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar takvim.com.tr'den paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.
28 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
*Seçim yasakları kapsamında yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.
*Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla yarın saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.