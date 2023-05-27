Siyaset tarihinde eşi benzeri yok: Bay Bay Kemal'in en soldan en sağa 'U'' dönüşü

Seçim çalışmalarına radikal sol partiler ve HDP ile işbirliği yaparak başlayan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs hezimetinin ardından milliyetçi kesildi. Kılıçdaroğlu'nun 'U dönüşü', benzeri görülmemiş bir savrulma olarak kayıtlara geçti

TÜM PARTİLERİN KAPISINI ÇALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecindeki tutarsızlıklar zinciriyle siyasi tarihte benzeri görülmemiş bir savrulma örneği sergiledi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin desteği ile yola çıkan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde son 2.5 ay içerisinde en soldan en sağa birçok siyasi partiden destek arayışına girişti.