Evini dönüştürmek isteyenler tarihi fırsatı kaçırmayın! 'Yarısı Bizden' kampanyasından son hafta!

Evini dönüştürecek vatandaşlar için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular 5 gün sonra bitiyor. Devletin dönüşüm bedelinin yarısını karşılayacağı kampanyada başvurular 900 bine yaklaştı.
SON GÜN 31 MAYIS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası'nda son haftaya giriliyor.
İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen kampanyaya başvuru süresi yeniden uzatılmazsa 31 Mayıs'ta sona eriyor.
900 BİNE YAKLAŞTI
Kampanyaya vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Dün itibarıyla başvuru sayısı 220 bini geçti.