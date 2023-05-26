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Fahiş kira artışına 6 adımlı fren! Başkan Erdoğan talimat vermişti! İşte detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan fahiş kira artışı hakkında "Ümüğünü sıkacağız" açıklaması yapıp talimat vermişti. Söz konusu düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Kiracıları korumak için geçen yıl uygulamaya alınan yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Büyükşehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Konutların yaşı, büyüklüğü, niteliğine göre bölge değeri belirlenecek. Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi başlayacak.

26.05.2023 07:06 - Son Güncelleme: 26.05.2023 07:06
Fahiş kira artışına 6 adımlı fren! Başkan Erdoğan talimat vermişti! İşte detaylar

AK Parti strateji ekibinin tespitlerine göre, başta büyükşehirlerde olmak üzere seçmenlerin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor. Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerini giderecek politikalara hız kazandırılacak.

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Fahiş kira artışına 6 adımlı fren! Başkan Erdoğan talimat vermişti! İşte detaylar

Kira harcamalarının düşürülmesi için Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.

Fahiş kira artışına 6 adımlı fren! Başkan Erdoğan talimat vermişti! İşte detaylar

MEMURA KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

AK Parti'nin seçim manifestosunda kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımlardan birini de kira desteği oluşturuyor. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek.

Fahiş kira artışına 6 adımlı fren! Başkan Erdoğan talimat vermişti! İşte detaylar

Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek.

Fahiş kira artışına 6 adımlı fren! Başkan Erdoğan talimat vermişti! İşte detaylar

1 YIL DAHA UZATILACAK
Konut kiralarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona erecek. Geçen yıl haziranda getirilen bu uygulamanın 1 yıl daha uzatılması öngörülüyor.

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