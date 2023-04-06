Bir yanda "Önceliğimiz deprem bölgesi" diyen Başkan Erdoğan diğer yanda enkaz üzerinde batak oynayan CHP! Zeydan Karalar'a tepki büyük

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 50 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Devlet milleti ile el ele verip yaralarını sarmak için kolları sıvadı, bölgede kalıcı konutların temelleri atıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı da afet bölgesine tek tek ziyaret edip depremzedelerle bir araya geldi, dertlerini sıkıntılarını dinledi.
BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ
Erdoğan birinci önceliklerinin deprem bölgesini birn an önce ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz, deprem bölgesinin bir an önce ayağa kaldırılması. Bunun için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. Yeni yerleşimleri planlarken, depremden etkilenen şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak, aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya ediyoruz. Bu çerçevede Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temellerini attık."