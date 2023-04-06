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    • 07.04.2023 02:13
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    Bir yanda "Önceliğimiz deprem bölgesi" diyen Başkan Erdoğan diğer yanda enkaz üzerinde batak oynayan CHP! Zeydan Karalar'a tepki büyük

    Asrın felaketinde acılar üzerinden siyaset devşirip enkaz üzerinde CHP büyük bir skandala imza attı. Depremin vurduğu illerden olan Adana'da felaketin izleri silinmeye çalışılırken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kahvede kahkahalar eşliğinde batak oynadı. Karalar'a büyük tepki yağdı. Bir yanda 'Birinci önceliğimiz deprem bölgesi diyen" Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur ittifakı ile enkaz üzerinde batak oynama cürreti gösteren CHP'nin farkı da somut bir şekilde gözler önüne serildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP enkaz üzerinde ’batak’a düştü! Zeydan Karalar...

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 50 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.



    Devlet milleti ile el ele verip yaralarını sarmak için kolları sıvadı, bölgede kalıcı konutların temelleri atıldı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı da afet bölgesine tek tek ziyaret edip depremzedelerle bir araya geldi, dertlerini sıkıntılarını dinledi.

    BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ
    Erdoğan birinci önceliklerinin deprem bölgesini birn an önce ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.



    Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

    "Bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz, deprem bölgesinin bir an önce ayağa kaldırılması. Bunun için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarında yanlarında oluyoruz. Yeni yerleşimleri planlarken, depremden etkilenen şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak, aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya ediyoruz. Bu çerçevede Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temellerini attık."




        AFET ZAMANI 'KARA BATAK'A DÜŞTÜ
        Deprem döneminde devlet yaraları sarmak için canhıraş bir mücadele örneği sergilerken CHP ve ittifak ortakları enkaz üzerinden siyaset devşirip kirli emeller gütmüştü.



        Tüm bu yaşananların ışığında CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı büyük bir skandala imza attı.

        Depremin vurduğu illerden olan Adana'da felaketin izleri silinmeye çalışılırken Karalar, kahvede batak oynayıp etrafa kahkahalar saçtı.




        TEPKİ YAĞDI
        Depremin acısı hala yüreklerdeyken Karalar'ın kahkaha atarak oyun oynaması sosyal medyada büyük tepki çekti.
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        Haberler Güncel Bir yanda "Önceliğimiz deprem bölgesi" diyen Başkan Erdoğan diğer yanda enkaz üzerinde batak oynayan CHP! Zeydan Karalar'a tepki büyük
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