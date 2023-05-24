14 Mayıs küresel çeteyi hizaya getirdi! Fransız L'Express geri vites yaptı: Hani diktatör ikinci tura katılmak zorunda kalır?

14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret furyası %49,52'lik zafer sonrası hezimete uğradı.
Yaklaşık 2 hafta önce "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" ifadelerinin kullanıldığı bir kapakla okuyucularının karşısına çıkan L'Express, Erdoğan'ın karşı konulamayan zaferi sonrası geri vites yaptı.
"HANGİ DİKTATÖR 2. TURA KALIR?"
"Türkiye: Durdurulamaz Erdoğan karşısında muhalefetin büyük bunalımı" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan L'express, "Hangi diktatör 2. tura katılmak zorunda kalır?" diye sordu.
Anketlerin kendilerini yanılttığını ifade eden dergi, "İlk turun büyük galibi oyların %49,52'sini alan Erdoğan" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 2. turda görünüşe göre demokratik bir zafer ayrıcalığına sahip olduğunu yazdı.
Analizde, "Hani diktatör ikinci tura katılmak zorunda kalır?" denildi.