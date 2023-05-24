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    • Haberler
    • 24.05.2023 11:42
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    • 24.05.2023 11:42
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    14 Mayıs küresel çeteyi hizaya getirdi! Fransız L'Express geri vites yaptı: Hani diktatör ikinci tura katılmak zorunda kalır?

    14 Mayıs seçimleri öncesinde The Economist'in başını çektiği küresel çetelerin tetikçisi uluslararası basın manşetleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Çirkin ifadelerin yer aldığı haberlerde sadece Başkan Erdoğan değil Türkiye'nin demokrasisi de hedef alınmış, 7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu parlatılmıştı. Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından teslim bayrağını çeken küresel çete, geri adım haberlerini peş peşe yayınlamaya başladı. "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığıyla seçimlerden önce algı operasyonu yapan Fransız L'Express, geri vites yaptı.

    takvim.com.tr
    14 Mayıs küresel çeteyi hizaya getirdi!

    14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret furyası %49,52'lik zafer sonrası hezimete uğradı.

    Yaklaşık 2 hafta önce "Erdoğan'ın kaos riski... Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" ifadelerinin kullanıldığı bir kapakla okuyucularının karşısına çıkan L'Express, Erdoğan'ın karşı konulamayan zaferi sonrası geri vites yaptı.

    "HANGİ DİKTATÖR 2. TURA KALIR?"
    "Türkiye: Durdurulamaz Erdoğan karşısında muhalefetin büyük bunalımı"     başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan L'express, "Hangi diktatör 2. tura katılmak zorunda kalır?" diye sordu.

    Anketlerin kendilerini yanılttığını ifade eden dergi, "İlk turun büyük galibi oyların %49,52'sini alan Erdoğan" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 2. turda görünüşe göre demokratik bir zafer ayrıcalığına sahip olduğunu yazdı.

    Analizde, "Hani diktatör ikinci tura katılmak zorunda kalır?" denildi.

        "RAKİBİN DENGESİNİ KAYBETTİRİYOR"
        "Pazar günü yapılacak olan oylama Erdoğan'ı devirmeyi düşünenler için sancılı geçecek"         ifadelerini kullanan dergi, Erdoğan'ın daha ilk turun akşamından itibaren binlerce kalabalığın önünde kendini gösterdiği ifade edildi.

        Analizde, "Erdoğan'ın yeni bir zafer kazanma ihtimali, rakibine dengesini kaybettiriyor" denildi.

        KÜRESEL TETİKÇİLERDEN DEMOKRASİYİ GASBETME GİRİŞİMİ
        Seçime sayılı günler kala küresel tetikçiler demokratik iradeyi gasbetmeye yeltenmiş, Başkan Erdoğan şahsında milli iradeyi hedef alan kara propaganda ve kirli manşetler sıralanmıştı.

            Bu süreçte İngiliz The Economist başı çekmişti...



            MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMİ! "ERDOĞAN GİTMELİ" VURGULU SKANDAL MANŞET
            The Economist'in "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması küreselcilerin milli iradeyi müdahale girişimi olarak kayıtlara geçmişti.

            "KILIÇDAROĞLU'NU İÇTENLİKLE DESTEKLİYORUZ"
            "Türkiye ve demokrasinin geleceği"             ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmene müdahale girişimi de olmuştu.


            The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" demiş, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemesi yapmıştı.



            İngiliz tetikçi seçime günler kala tüm mecralarından "Erdoğan gitsin" propagandasına başlatmış, sistematik bir şekilde manipülasyon yaymıştı.

            EMPERYAL TETİKÇİLERİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
            Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde, The Economist ve Batı'nın haftalarca methiyeler düzdüğü Kılıçdaroğlu, seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde tamamladı.



            Günlerce Erdoğan aleyhine haberler yapan ve kapak fotoğrafını 'Erdoğan gitmeli' olarak değiştiren The Economist, kapak fotoğrafını kaldırdı.

            Böylelikle emperyal tetikçilerin sözcüsü havlu atan ilk basın kuruluşu oldu.

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            Haberler Haberler 14 Mayıs küresel çeteyi hizaya getirdi! Fransız L'Express geri vites yaptı: Hani diktatör ikinci tura katılmak zorunda kalır?
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