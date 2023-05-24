14 Mayıs küresel çeteyi hizaya getirdi! Fransız L'Express geri vites yaptı: Hani diktatör ikinci tura katılmak zorunda kalır?



The Economist, kartları açıktan oynamayı tercih edip "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz" demiş, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü" güzellemesi yapmıştı.





İngiliz tetikçi seçime günler kala tüm mecralarından "Erdoğan gitsin" propagandasına başlatmış, sistematik bir şekilde manipülasyon yaymıştı.



EMPERYAL TETİKÇİLERİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde, The Economist ve Batı'nın haftalarca methiyeler düzdüğü Kılıçdaroğlu, seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde tamamladı.







Günlerce Erdoğan aleyhine haberler yapan ve kapak fotoğrafını 'Erdoğan gitmeli' olarak değiştiren The Economist, kapak fotoğrafını kaldırdı.



Böylelikle emperyal tetikçilerin sözcüsü havlu atan ilk basın kuruluşu oldu.