The Washington Post depremzedeye sordu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek: Reisin yanındayız

Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.

"REİSİN YANINDAYIZ"

Dünya medyasının yakından takip ettiği en önemli hususlardan biri ise Başkan Erdoğan'ın deprem bölgelerinden aldığı oylar. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki 6 ilde oyların ortalama yüzde 63'ünü almış durumda.