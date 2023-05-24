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    • Haberler
    • 24.05.2023 08:58
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    • 24.05.2023 09:37
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    The Washington Post depremzedeye sordu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek: Reisin yanındayız

    14 Mayıs seçimlerinden yüzde 49.5 oranıyla birinci çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin derinden sarstığı 10 ilde büyük bir destek yakaladı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim öncesi ABD gazetesi Washington Post, deprem bölgesine giderek seçmenlerin nabıznı tuttu. Başkan Erdoğan'ın kendilerini yalnız bırakmadığını belirten depremzedeler, yapılan yardımların unutulmadığını vurgulayarak "Reisin yanındayız" mesajını verdi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından; muhalefet seçmeni depremzedelere ağır hakaretlerde bulunurken; CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de otelde ağırlanan mağdurları kağı önüne koymuştu.

    takvim.com.tr
    Depremzedenin desteği Başkan Erdoğan’la

    Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.

    "REİSİN YANINDAYIZ"
    Dünya medyasının yakından takip ettiği en önemli hususlardan biri ise Başkan Erdoğan'ın deprem bölgelerinden aldığı oylar. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki 6 ilde oyların ortalama yüzde 63'ünü almış durumda.

    ABD menşeili gazete The Washington Post, deprem bölgesindeki insanlarla yaptığı bir röportaja yer verdi.

    Bölgedeki bir benzin istasyonunda çalışan 18 yaşındaki bir gencin Erdoğan için "Reisin yanındayız" dediğine dikkat çeken gazete "Erdoğan ve partisi seçmenin kendilerine olan desteğini daha da sağlamlaştırdı" dedi.

        "MAĞDURLARA ÇOK YARDIMCI OLDU"
        18 yaşındaki genç, depremin ardından tam teşekküllü bir konteynere yerleştiklerini söyledi.

        Gencin ifadeleri ise şöyle:
        "Erdoğan çok iyi bir adam. Allah razı olsun depremden sonra bize çok iyi baktı. Erdoğan mağdurlara çok yardımcı oldu. Bunlar apaçık görünen şeylerdir"

        "BİZİ HER YÖNDEN TANIYOR"
        Kahramanmaraş'ta bir inşaat işçisinin de düşüncelerine yer veren gazete vatandaşın, "Erdoğan birlik çağrısında bulundu. Bu çok önemliydi. Bizi burada yalnız bırakmadı" dedi.

            Gazete, "Erdoğan burada oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladı" derken, ismini vermek istemeyen bir depremzede ise gazeteye verdiği demeçte "Bizi her yönden anlıyor ve tanıyor. Cumhurbaşkanımızın kim olduğunu biliyoruz" dediğine dikkat çekti.

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