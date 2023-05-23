14 Mayıs gecesi CHP trollerinin depremzedelere hakaretlerini unutmadık Bay Kemal! Hatay'da depremzedelere boş vaatler
14 Mayıs gecesi deprem bölgesinde Başkan Erdoğan'ın adını görünce çılgına dönen CHP'lilerin depremzedelere sözleri akıllardayken, Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'a gitti. Seçim sonuçlarını hazmedemeyip CHP'li belediyelerin bile kapı dışarı ettiği depremzedelere yine boş vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu, depremde evleri ve iş yerleri yıkılan vatandaşların yapılarını para almadan yapacaklarını söyledi. Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu 14 Mayıs gecesi ve sonrasında yaşananları unutturmaya çalışıyor" yorumlarının yanı sıra "ikiyüzlü siyaset" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları paylaşıldı.
İkinci tura kalan seçimler için girmediği şekil, basmadığı tuş, giymediği gömlek kalmayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün seçim gecesi hakaretler savurdukları Hatay'a gitti.
Kılıçdaroğlu, "Evleri yıkılan, iş yerleri yıkılan, ahırı yıkılan herkesin ama herkesin evini, işyerini, ahırını yapacağız. Beş kuruş almadan bu binaları teslim edeceğiz." dedi.
Halbuki çok değil bundan sadece 10 gün önce yaşananları Kılıçdaroğlu unuttu herhalde ama biz baştan sona yeniden hatırlatalım:
Depremi fırsata çevirmeye çalışan muhalefet, istediğini elde edemeyince bölgeden elini eteğini çekmiş, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı seçildikten sonra göstermelik iftar programları haricinde neredeyse hiç uğramamıştı.