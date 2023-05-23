14 Mayıs gecesi CHP trollerinin depremzedelere hakaretlerini unutmadık Bay Kemal! Hatay’da depremzedelere boş vaatler

Kılıçdaroğlu, "Evleri yıkılan, iş yerleri yıkılan, ahırı yıkılan herkesin ama herkesin evini, işyerini, ahırını yapacağız. Beş kuruş almadan bu binaları teslim edeceğiz." dedi.

Halbuki çok değil bundan sadece 10 gün önce yaşananları Kılıçdaroğlu unuttu herhalde ama biz baştan sona yeniden hatırlatalım: