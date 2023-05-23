Her kılığa girdi, faturayı başkalarını kesti, yine olmadı: Kemal Kılıçdaroğlu fiyaskosu! CHP'nin 13. katında moraller bozuk

14 Mayıs'a giden yolda her siyasi çevreden seçmenin desteğini almak adına direksiyon bir sağa, bir sola kıran Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi hezimeti yaşamaktan kurtulamadı. Çalışma arkadaşlarına faturayı kesen ve daha milliyetç bir politika izlemeye karar veren Kılıçdaroğlu seçmenini ikna çabasında. Ancak sadece Kılıçdaroğlu'na oy verenler değil parti yönetiminde de moraller sıfır düzeyinde.

SIĞINMACILARI HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu'nun sürekli değişen siyaset tarzını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP içindeki moral bozukluğunun kolay kolay ortadan kaldırılamayacağını vurguladı. Siyasi mühendislikle bir yere varılamayacağını belirten Övür, 28 Mayıs bu anlayışı değiştirmek için bir milat olacağını yazdı.