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    • Haberler
    • 23.05.2023 07:58
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    • 23.05.2023 08:02
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    Her kılığa girdi, faturayı başkalarını kesti, yine olmadı: Kemal Kılıçdaroğlu fiyaskosu! CHP'nin 13. katında moraller bozuk

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilebilmek adına her siyasi iklime ayak uydurmaya çalıştı. Yola "Gandi" olarak çıkan, bir Che Guevara bir "Dersimli Kemal" olan, HDPKK çizgisinde "Rojava Devrimcisi" kesilen, yetmeyince Saadet Partililerin desteğiyle "Mücahit Kemal" rolünü üstlenen, o da kesmeyince rotayı "Bozkurt Kemal"e kıran Kılıçdaroğlu hezimete engel olamadığı. Önce Onursal Adıgüzel, ardından Tuncay Özkan'a faturayı kesen Kılıçdaroğlu, seçmenine yeniden moral vermek için arayışa girdi. Ancak 2. turdan da ümidini kesen Genel Merkez'de, yönetimin katının bulunduğu 13 .katta derin bir sessilizk hakim. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun sürekli değişen ve yenilgiye bir türlü çare bulamayan siyaset tarzını köşesinde değerlendirdi.

    takvim.com.tr
    CHP’nin 13. katında moraller bozuk

    14 Mayıs'a giden yolda her siyasi çevreden seçmenin desteğini almak adına direksiyon bir sağa, bir sola kıran Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi hezimeti yaşamaktan kurtulamadı. Çalışma arkadaşlarına faturayı kesen ve daha milliyetç bir politika izlemeye karar veren Kılıçdaroğlu seçmenini ikna çabasında. Ancak sadece Kılıçdaroğlu'na oy verenler değil parti yönetiminde de moraller sıfır düzeyinde.

    SIĞINMACILARI HEDEF ALDI
    Kılıçdaroğlu'nun sürekli değişen siyaset tarzını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP içindeki moral bozukluğunun kolay kolay ortadan kaldırılamayacağını vurguladı. Siyasi mühendislikle bir yere varılamayacağını belirten Övür, 28 Mayıs bu anlayışı değiştirmek için bir milat olacağını yazdı.

    Övür'ün yazısında önemli bölümler şu şekilde:
    Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs yenilgisini geçici de olsa atlatmak için hiç zaman kaybetmedi.

    Önce muhalif seçmenin sorgulamaması ve öfkesini kendisine yöneltmemesi için rotayı aşırı milliyetçiliğe kırdı. Elini masaya vurdu, "vatan" kavramını öne çıkardı ve yaklaşık 6 milyon Suriyeli sığınmacıyı da yeni düşman ilan etti. Böylece bir taşla birkaç kuş vurarak hem Sinan Oğan-Ümit Özdağ ikilisine selam yolluyor hem de öfkeli seçmenini diri tutmuş oluyordu.

    FATURA ADIGÜZEL VE TUNCAY'A
    Tabii bu arada partisini de ihmal etmedi. Orada da CHP'lilerin yenilgiyi sorgulamamaları için kişileri şeytanlaştıran bir yöntem izledi.

    Herkes gecenin, yani yenilginin sorumlusu olarak Onursal Adıgüzel veya Tuncay Özkan'a saldırırken, siyaset mühendisliğiyle yenilginin asıl sorumlusu Kılıçdaroğlu'na soru sormak kimsenin aklına gelmiyordu.

        Operasyon en azından ikinci tura gitmek için yeterliydi.

        OYDAN ÇOK MORALE İHTİYAÇ VAR
        Ancak bütün bunlar bile CHP tabanındaki veya muhalefet seçmenindeki hayal kırıklığını gidermeye, gerçeğin saklanmasına yetmedi ki, Kılıçdaroğlu, yüzde 5.2 oy alan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ikilisinin açık desteğini istiyordu.

        Sokağın nabzını tutan Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP yöneticisi, buna ihtiyaçları olduğunu şöyle açıklıyordu:
        "Bizim seçmenin ve kadroların morale ihtiyacı var. Kimsenin artık ilkelere falan baktığı yok, şu aşamada oy da önemli ama oydan çok morale ihtiyacımız var."

        HER TÜRLÜ YOL VAR
        Nereden nereye... Yola "Gandi" olarak çıkan, bir Che Guevara bir "Dersimli Kemal" olan, sonra siyaset mühendisliğine soyunarak PKK-HDP çizgisine selam yollayıp "Rojava Devrimcisi" kesilen, yetmeyince Saadet Partililerin desteğiyle "Mücahit Kemal" rolünü üstlenen, o da kesmeyince rotayı "Bozkurt Kemal"e kıran Kılıçdaroğlu şimdi "moral" peşinde...

            MUHALEFETİ DEĞİŞTERECEK
            Bu tablo bize Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, yani Türkiye Yüzyılı'na başlarken siyaset mühendisliğiyle bir yere varılamayacağını, CHP'nin ve öncülük ettiği muhalefetin başarısızlıklarının arkasında da bu gerçeğin yattığını gösteriyor.

            İşte 28 Mayıs seçimi, muhalefetin bu makûs talihini değiştiren, onları da vesayet zihniyetinden kurtaran bir seçim olacak.

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            Haberler Haberler Her kılığa girdi, faturayı başkalarını kesti, yine olmadı: Kemal Kılıçdaroğlu fiyaskosu! CHP'nin 13. katında moraller bozuk
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