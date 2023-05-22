CHP’li Altay’dan şoke eden sözler: CHP terörle arasına en net mesafeyi koymuş partidir | İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin PKK-HDP ile ilişkisi...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "CHP terörle arasına mesafeyi en net koymuş partidir. Terörle arasına mesafe koyma konusunda sicili kabarık bir parti aranıyorsa AK Parti'dir. PKK ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ilişki olduğunu iddia etmek, suçluluğunu örtmenin ve suçluluğun telaşıdır" skandal ifadelerine yer verdi. Oysa ki Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, HDP ile olan kirli ilişkiyi ve yapılan pazarlıkları saklamaya çalışarak halkı kandırmaya çalıştı. Fakat arşiv Türkiye'nin üzerine düşürdükleri bu terör gölgesini unutmadı. İşte arşivden CHP'li Altay'ı sözlerini yanıltan CHP-HDP-PKK ilişkisini deşifre eden o olaylar...