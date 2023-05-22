CHP’li Altay’dan şoke eden sözler: CHP terörle arasına en net mesafeyi koymuş partidir | İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin PKK-HDP ile ilişkisi...
Türkiye, 2. Tur seçimlerine gün sayarken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karabük'te vatandaşlarla buluştu. Karabük'te açıklamalarda bulunan CHP'li Altay'ın sözleri adeta şoke etti. CHP'li Altay yaptığı açıklamada, "CHP terörle arasına en net mesafeyi koymuş partidir" ifadelerine yer verdi. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimine giderken siyaset sahnesinde birçok önemli gelişmeye de şahit oldu. Bu süreçte, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisi gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile arasındaki ilişki yeni bir durum değil. Yıllardır süregelen bu durum Kılıçdaroğlu'nun ve 7'li koalisyonun diğer bileşenlerinin açık açık terör örgütü YPG/PKK'yı savunması ile arşa çıktı. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, HDP ile olan kirli ilişkiyi ve yapılan pazarlıkları saklamaya çalışarak halkı kandırmaya çalıştılar. Fakat arşiv Türkiye'nin üzerine düşürdükleri bu terör gölgesini unutmadı. İşte arşivden CHP'li Altay'ı sözlerini yanıltan CHP-HDP-PKK ilişkisini deşifre eden o olaylar...
Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemecini geçtiğimiz günlerde geride bıraktı. 14 Mayıs günü Milli irade sandığa gitti, ipi terörist uzantısı HDP'nin de arasında bulunduğu 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi. Türkiye, 2. Tur seçimlerine gün sayarken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Karabük'te vatandaşlarla buluştu. Karabük'te açıklamalarda bulunan CHP'li Altay'ın sözleri adeta şoke etti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "CHP terörle arasına mesafeyi en net koymuş partidir. Terörle arasına mesafe koyma konusunda sicili kabarık bir parti aranıyorsa AK Parti'dir. PKK ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ilişki olduğunu iddia etmek, suçluluğunu örtmenin ve suçluluğun telaşıdır" skandal ifadelerine yer verdi. Oysa ki Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, HDP ile olan kirli ilişkiyi ve yapılan pazarlıkları saklamaya çalışarak halkı kandırmaya çalıştı. Fakat arşiv Türkiye'nin üzerine düşürdükleri bu terör gölgesini unutmadı. İşte arşivden CHP'li Altay'ı sözlerini yanıltan CHP-HDP-PKK ilişkisini deşifre eden o olaylar...
"YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINI AYNEN KABUL EDECEĞİZ"
CHP'nin Hakkari'de düzenlediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun BDP'lilere seslendiği mitingde bir tane Türk bayrağının dalgalanmadığı dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, bu mitingde skandal açıklamalara imza attı.