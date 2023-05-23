Kepenk indirdiler: Bak Kemal Bey, bunu biz değil 'destek verecekler' dediğin İngilizler söylüyor

14 Mayıs'a sayılı günler vardı! Anket şirketleri sürekli rapor yayınladı. Çoğu Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu yazdı. Kemal Bey de bunlara kandı! "Loading" masalları anlattı! Ama sandıklar açıldı, gerçekler suratına çarptı!
Başkan Erdoğan, fark attı. Kılıçdaroğlu'nu öven şirketlerin hepsi kaçtı! Şimdi 2. tur yaklaştı. Ortada ne anketçi, ne tahminci kaldı! İngiliz Financial Times, nokta atışı yaptı: Anket şirketleri, kepenkleri kapattı. Erdoğan favori.
KONDA
Kılıçdaroğlu 49.3
Erdoğan 43.7
Oğan 4.8
ORC
Kılıçdaroğlu 51.7
Erdoğan 44.3
Oğan 2.8
METROPOLL
Kılıçdaroğlu 49.1
Erdoğan 46.9
YÖNEYLEM
Kılıçdaroğlu 49.5
Erdoğan 44.4
TÜRKİYE RAPORU
Kılıçdaroğlu 50.5
Erdoğan 45.6
AVRASYA ARAŞTIRMA
Kılıçdaroğlu 51.3
Erdoğan 44.2