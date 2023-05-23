Kepenk indirdiler: Bak Kemal Bey, bunu biz değil 'destek verecekler' dediğin İngilizler söylüyor





KİŞİLİK NAKLİ GEÇİRMİŞ GİBİ

Kılıçdaroğlu, sandıkta hezimeti yaşadıktan sonra mutfaktan çıktı. Milliyetçilik nidaları attı. İngiliz The Times bile bu U dönüşünü dalga konusu yaptı Aşırı sağı kazanmak için kalp yapmayı terk etti! Kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz! Üslup nahoş...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN