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    Kepenk indirdiler: Bak Kemal Bey, bunu biz değil 'destek verecekler' dediğin İngilizler söylüyor

    Kılıçdaroğlu, anket şirketlerine inandı. Seçimi kazanacak sandı! Ama yanıldı! Alaya alındı! O anketçiler ise sırra kadem bastı. En Güzel yorumu, Financıal Times yaptı: Dükkanı kapattılar...

    Kepenk indirdiler!
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    14 Mayıs'a sayılı günler vardı! Anket şirketleri sürekli rapor yayınladı. Çoğu Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu yazdı. Kemal Bey de bunlara kandı! "Loading" masalları anlattı! Ama sandıklar açıldı, gerçekler suratına çarptı!



    Başkan Erdoğan, fark attı. Kılıçdaroğlu'nu öven şirketlerin hepsi kaçtı! Şimdi 2. tur yaklaştı. Ortada ne anketçi, ne tahminci kaldı! İngiliz Financial Times, nokta atışı yaptı: Anket şirketleri, kepenkleri kapattı. Erdoğan favori.

    KONDA
    Kılıçdaroğlu 49.3
    Erdoğan 43.7
    Oğan 4.8

    ORC
    Kılıçdaroğlu 51.7
    Erdoğan 44.3
    Oğan 2.8

    METROPOLL
    Kılıçdaroğlu 49.1
    Erdoğan 46.9

    YÖNEYLEM
    Kılıçdaroğlu 49.5
    Erdoğan 44.4

    TÜRKİYE RAPORU
    Kılıçdaroğlu 50.5
    Erdoğan 45.6

    AVRASYA ARAŞTIRMA
    Kılıçdaroğlu 51.3
    Erdoğan 44.2



        KİŞİLİK NAKLİ GEÇİRMİŞ GİBİ
        Kılıçdaroğlu, sandıkta hezimeti yaşadıktan sonra mutfaktan çıktı. Milliyetçilik nidaları attı. İngiliz The Times bile bu U dönüşünü dalga konusu yaptı Aşırı sağı kazanmak için kalp yapmayı terk etti! Kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz! Üslup nahoş...

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        Haberler Güncel Kepenk indirdiler: Bak Kemal Bey, bunu biz değil 'destek verecekler' dediğin İngilizler söylüyor
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