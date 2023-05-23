İstanbul'daki Mossad şebekesi çökertildi! MİT hücreyi adım adım takip etti: 1'li lider 13 casus paketlendi!

MİT, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona daha imza attı.

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu bir casusluk hücresi daha deşifre oldu. MİT'le İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1.5 sene boyunca koordineli bir şekilde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mossad'ın Türkiye'de hedefine aldığı İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsa yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.