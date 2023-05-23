7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Masanın ortasına 'kayyum' bombasını bıraktı

Bu metinde kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren 6 maddelik bir teklif olduğu iddia ediliyor.

Özdağ, yaptığı bir açıklamada Kılıçdaoğlu'nun bu metni 7'li koalisyona sunacağını ve metnin kabul edilmesi durumunda kararını vereceğini, 23 Mayıs Salı günü kimi destekleyeceğine dair kararını kamuoyu ile paylaşmayacağını açıklamıştı.