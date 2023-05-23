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    • Haberler
    • 23.05.2023 15:08
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    • 23.05.2023 15:18
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    7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Masanın ortasına 'kayyum' bombasını bıraktı

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyeceğini 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra açıklayacağını duyurmuştu. Bugün saat 13:00’de ekranların karşısına tek başına geçen Özdağ, kararını yarın açıklayacağını duyurdu. Açıklama kulislerde dile getirilen 7'li koalisyondaki bazı isimlerin Özdağ’ın taleplerini hoşnutsuzlukla karşılandı iddiasını güçlendirdi. Rahatsızlığın nedeninin Kılıçdaroğlu'nun "Kayyum'u kaldıracağız" sözlerinin aksine "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" demesi olduğu belirtiliyor. Özdağ'ın talebinin HDP'nin yanında DEVA ve Gelecek Partisi'nden olumsuz karşılık bulduğu belirtiliyor. Ertelen görüşmenin perde arkası ÖZDAĞ KUCAKLARINA BOMBAYI BIRAKTI Kılıçdaroğlu'nun zor kararı

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonda Ümit Özdağ krizi

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, sandıktan 5,17'lik bir oy aldı. İkinci tur öncesi ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merakla beklenirken, Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

    Bu durum üzerine konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır." sözleriyle karşılık vermişti.

    6 MADDELİK TEKLİF SUNDU!
    Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından Özdağ 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

    Ümit Özdağ, bu görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sundu.

    Bu metinde kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren 6 maddelik bir teklif olduğu iddia ediliyor.

    Özdağ, yaptığı bir açıklamada Kılıçdaoğlu'nun bu metni 7'li koalisyona sunacağını ve metnin kabul edilmesi durumunda kararını vereceğini, 23 Mayıs Salı günü kimi destekleyeceğine dair kararını kamuoyu ile paylaşmayacağını açıklamıştı.

        AÇIKLAMAYI ERTELEDİ
        Ekranların karşısına çıkan Özdağ, sürpriz bir açıklama yaparak, kararını açıklamayı bir gün daha ertelediğini duyurdu.

        Özdağ, yaptığı açıklamada 7'li koalisyon ile görüşmelerinin devam ettiğini bu akşam (23 Mayıs) Hatay dönüşü 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi.

        Özdağ, anlaşılırsa yarın (24 Mayıs) saat 11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacaklarını da duyurdu.

        GÖRÜŞME NEDEN ERTELENDİ?
        Kulislerde dolaşan iddialara göre; Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile anlaşmaya varamamasının çeşitli nedenleri var. Bunlardan birisi Ümit Özdağ'ın taleplerine 7'li masadan yükselen itirazlar. Bu itirazı yapan isimler ise, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu.

        DAVUTOĞLU ZAFER PARTİSİ'NDEN RAHATSIZ
        Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki iç savaş öncesi dönemde Dışişleri Bakanı olması nedeniyle Türkiye'deki Suriyeli mülteciler suçlanan bir isim. Zafer Partisi'nin ideolojisini Suriyeli mülteciler üzerinden sürdürmesi ve Özdağ'ın konu hakkındaki ısrarı, Davutoğlu'nu rahatsız ediyor.

            'TÜRKLÜK TANIMI' KAVGASI
            7'li koalisyonda Özdağ'ı istemeyen bir diğer lider ise DEVA lideri Ali Babacan. Özdağ'ın 'anayasadan Türklük tanımı çıkarılamaz' tavrı, bu konuda tepki çeken açıklamalar yapan Babacan'ı kaygılandırıyor.

            KÜÇÜK ORTAK İMZAYA TAKILDI
            Son olarak ise ittifakın en küçük ortağı olan Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal da, Özdağ'ı 7'li koalisyon içinde görmek istemiyor. Uysal'ın istememe nedeni ise, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek için sunduğu şartlarda, her liderin imza yetkisi olacak talebi olması.

            POLEMİKLER BİTMEDİ
            Öte yandan Ümit Özdağ'ın bu 3 lider ile geçmişte tartışma yaşadığı bilenenler arasında. Özdağ, masanın yayınladığı ortak mutabakat metnini hedef almıştı.

                Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:
                Sizi 'Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız' demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatları'nda boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye'yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın...

                KAYYUM KRİZİ BAŞLAYACAK
                Öte yandan Özdağ, düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun "kayyumu kaldıracağı" vaadine de değindi.

                Özdağ, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" diyerek 7'li koalisyon kriz çıkaracak bir açıklama yaptı.

                "TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ ÇIKAR"
                Ayrıca, Özdağ'ın katıldığı bir programda "Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur?" sorusuna verdiği cevapta 7'li koalisyonun ortağı HDP'yi kızdıracak nitelikte.

                    Özdağ o soruya şu şekilde yanıt vermişti:
                    "Türkiye'de iç savaş çıkar çünkü Kılıçdaroğlu ile beraber bir süre geçtikten sonra HDP, PKK desteği isteyecektir."

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                    Haberler Haberler 7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Masanın ortasına 'kayyum' bombasını bıraktı
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