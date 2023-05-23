7'li koalisyonda Ümit Özdağ krizi: Masanın ortasına 'kayyum' bombasını bıraktı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, sandıktan 5,17'lik bir oy aldı. İkinci tur öncesi ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merakla beklenirken, Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
Bu durum üzerine konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır." sözleriyle karşılık vermişti.
6 MADDELİK TEKLİF SUNDU!
Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından Özdağ 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Ümit Özdağ, bu görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sundu.
Bu metinde kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren 6 maddelik bir teklif olduğu iddia ediliyor.
Özdağ, yaptığı bir açıklamada Kılıçdaoğlu'nun bu metni 7'li koalisyona sunacağını ve metnin kabul edilmesi durumunda kararını vereceğini, 23 Mayıs Salı günü kimi destekleyeceğine dair kararını kamuoyu ile paylaşmayacağını açıklamıştı.