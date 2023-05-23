YSK rekor katılımı duyurdu: Yurt dışında 1 milyon 733 bin 940 oy kullanıldı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 733 bin 940 oy kullandı.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİ BUGÜN SONA ERİYOR

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İLK TURDAN 1 MİLYON 691 BİN 531 KİŞİ OY KULLANMIŞTI

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı.