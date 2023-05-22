Son dakika: Koalisyonda 'kış' havası! Gelecek Partisi dağılıyor: Kurucu kadrodaki 11 isim istifa etti

Son dakika haberi... Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isim parti politikalarının gidişatını "ideolojiler mezarlığına" dönüştüğünü öne sürerek istifa etti.
"DEMOKRAT MÜSLÜMANLAR" İSTİFA ETTİ
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve kendilerini "Demokrat Müslümanlar" olarak tanıtan 11 kişi partiden istifa etti.
Gelecek Partisi'nin kurucu politikalarından uzaklaştığını belirten, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Taşkın, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Şükrü Kırboğa, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Alper Kürşat Kıray, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Bayram Zilan, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Fidan Strate, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Öztürk, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sadullah Kavak, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdullah Teber, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Veysi Akay, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sait Şaşmaz ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Cesim Gökçe basın mensupları ile bir araya gelerek istifa gerekçelerini açıkladı.
Grup adına Kurucular Kurulu Üyesi Genel Başkan Başdanışmanı Bayram Zilan konuştu.
Zilan, "Biz aslında umutlarla bu partiyi kurmuştuk ama zaman içinde derin bir hayal kırıklığına uğradık. Parti programı ile parti pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Liyakatin yok sayıldığı, emeğin hiç edildiği bir parti haline dönüştü. Ve artık biz kişisel hırsların insan kaynağı olmak istemiyoruz. Gayemiz temiz siyaset yapmak. 14 Mayıs seçimleri ibretlerle dolu sonuçlar doğurdu. Bizler göçmen karşıtlığını, insan onurunu ayaklar altına alanların karşısında olacağız. Ülkemize sığınan mültecileri aşağılayan bir dilin tam karşısında olacağız. Naziler gibi mültecileri kamyonlara doldurup sınır dışına atma vaadinde bulunanların karşısında olacağız. Şiddet, terör, kan ve nefretin de karşısında olacağız" dedi.