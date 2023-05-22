Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.05.2023 14:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2023 14:50
    ABONE OL

    Son dakika: Koalisyonda 'kış' havası! Gelecek Partisi dağılıyor: Kurucu kadrodaki 11 isim istifa etti

    Son dakika haberi... 7'li koalisyonun ortaklarından Gelecek Partisi'nde, kurucu kadroda yer alan 11 isim zehir zemberek bir açıklama yayınlayarak istifalarını duyurdu. Açıklamada kurucu ilkelerin çiğnendiği ve gidişatın "tabela partisi"ne dönüşme tehlikesine yol açtığı belirtildi. Hareketin, "dar ve egosit bir aklın" kıskacına takıldığı vurgulanarak partinin hedeflerinden saptığı açıklandı. Açıklamada "ortak liste" kararına tepki gösterilerek tarihi fırsatın kaçırıldığı ve mültecilere yönelik nefret dili kınandı. 11 kurucu üye, "Birinci turda "baharı" vadederken, ikinci turu "sert bir kışa" dönüştürenlerin tarafından olmayacağız" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini vurgulayarak istifalarını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Gelecek Partisi dağılıyor

    Son dakika haberi... Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi 11 isim parti politikalarının gidişatını "ideolojiler mezarlığına" dönüştüğünü öne sürerek istifa etti.

    "DEMOKRAT MÜSLÜMANLAR" İSTİFA ETTİ
    Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve kendilerini "Demokrat Müslümanlar" olarak tanıtan 11 kişi partiden istifa etti.

    Gelecek Partisi'nin kurucu politikalarından uzaklaştığını belirten, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Taşkın, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Şükrü Kırboğa, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Alper Kürşat Kıray, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Bayram Zilan, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Fidan Strate, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Öztürk, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sadullah Kavak, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdullah Teber, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Veysi Akay, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sait Şaşmaz ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Cesim Gökçe basın mensupları ile bir araya gelerek istifa gerekçelerini açıkladı.

    Grup adına Kurucular Kurulu Üyesi Genel Başkan Başdanışmanı Bayram Zilan konuştu.

    Zilan, "Biz aslında umutlarla bu partiyi kurmuştuk ama zaman içinde derin bir hayal kırıklığına uğradık. Parti programı ile parti pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Liyakatin yok sayıldığı, emeğin hiç edildiği bir parti haline dönüştü. Ve artık biz kişisel hırsların insan kaynağı olmak istemiyoruz. Gayemiz temiz siyaset yapmak. 14 Mayıs seçimleri ibretlerle dolu sonuçlar doğurdu. Bizler göçmen karşıtlığını, insan onurunu ayaklar altına alanların karşısında olacağız. Ülkemize sığınan mültecileri aşağılayan bir dilin tam karşısında olacağız. Naziler gibi mültecileri kamyonlara doldurup sınır dışına atma vaadinde bulunanların karşısında olacağız. Şiddet, terör, kan ve nefretin de karşısında olacağız" dedi.

        Bayram Zilan bu cümlelerle ikinci turda Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. "Birinci turda baharı vadeden, ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız" ifadelerini kullandı.

        Paylaşılan açıklama şu şekilde:

        "GİDİŞATIN PARTİYİ "TABELA PARTİSİ" HALİNE GETİRECEĞİ GERÇEĞİNİ KABUL ETTİREMEDİK"
        Adil bir düzen, temiz bir siyaset, liyakat ve ehliyet temelinde bir yönetimi benimseyerek parti kuruluşumda yer aldıklarını aktararak istifa eden grup adına açıklamalarda bulunan Bayram Zilan, "Bizler hakkın sarsılmaz ilkelerine göre yoğurulmuş bir dil ve retoriği siyasette hakim kılmak isteyen demokrat Müslümanlarız. Bu amaç ile 12 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'nin kurucuları olduk. Nepotizmin biteceğine, liyakat ve ehliyetin temel kriter kabul edileceğine ve yönetimin adalet temelinde şekilleneceğine olan inancımız Gelecek Partisi çatısı altında birleşmemizi sağladı. Bu inançla kenetlendik, omuz omuza verip mücadelede ettik.

        Ne var ki, zaman içinde derin bir hayal kırıklığına uğradık. İlkeler ile uygulamalar arasında makaslar, parti program ile parti pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Gelecek Partisi'nin tüm müdahale ve itirazlarımıza rağmen liyakat ve ehliyetin yok sayıldığı, emek ve alın terinin iç edildiği, kof ve arkaik dilin hakim olduğu bir parti haline dönüşmesini durduramadık. Tüm iyi niyetli eleştirilerimize rağmen bu gidişatın partiyi "tabela partisi" haline getireceği gerçeğini kabul ettiremedik.

        Bir "ideolojiler mezarlığına" dönüşeceğini anlatamadık. Gelecek Partisi'ni mahalleler arası çatışmanın, aidiyetler arası kavganın, klikler arası çekişmelerin pençesinden kurtaramadık. Hamaset dolu söylemlerden, eski Türkiye'nin ruhsuz cümlelerinden soyutlayamadık. Yeni bir dil, yeni bir siyaset ve yeni bir anlayış iddiasıyla yola çıkan bir hareketin, günün sonunda "dar ve egoist bir aklın kıskacına" mahkum edilmesi demokrat Müslümanlar olarak bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır" ifadelerini kullandı.

            Açıklamada ortaya koyulan "orta yolcu" söylemin Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm adresi olmayacağı belirtildi.

            "İKİNCİ TURU 'SERT BİR KIŞA' DÖNÜŞTÜRENLERİN TARAFINDA OLMAYACAĞIZ"
            Zilan, ortaya konulan söylemler ile Türkiye'nin kronik sorunlarının çözüm adresi olma şansını kaybettiğini belirtti.

            Zilan, şu ifadelere yer verdi:
            "Bizler göçmen karşıtlığını insan onurunu ayaklar altına alacak bir kıvamda savunanların tarafında olmayacağız. Ülkemize sığınan, güven ve barış içinde yasamaktan ve hayatta kalmaktan başka amacı olmayan mültecileri aşağılayan bir dilin yanında olmayacağız. Göçmen politikasını eleştirmek, daha esaslı ve doğru bir politika önerisi sunmak varken, Naziler gibi mültecileri kamyona doldurup sınır dışına atma vaadinde bulunanların tam karşısında olacağız. İnancımızın da gereği olan her türlü ırkçılık, şiddet, terör, kin ve nefretin karşısında olacağız. 28 Mayıs seçimlerinde biz demokrat Müslümanlar, Muhafazakar partilerde cadı avına çıkanların, laik kibirlerini, en küçük boşlukta bile aslına dönen, sekülerizmin lümpen kulelerine rücu edenlerin tarafında olmayacağız. Birinci turda "bahar" vadederken, ikinci turu "sert bir kışa" dönüştürenlerin tarafında olmayacağız."

            Açıklamanın altında imzası bulunan 11 kurucu üye istifalarını kamuoyu duyurdu.
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Meral Akşener ’pes’ mi dedi?
                Haberler Haberler Son dakika: Koalisyonda 'kış' havası! Gelecek Partisi dağılıyor: Kurucu kadrodaki 11 isim istifa etti
                    loading
                    SON DAKİKA