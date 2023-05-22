Son dakika: Koalisyonda 'kış' havası! Gelecek Partisi dağılıyor: Kurucu kadrodaki 11 isim istifa etti

"İKİNCİ TURU 'SERT BİR KIŞA' DÖNÜŞTÜRENLERİN TARAFINDA OLMAYACAĞIZ"

Zilan, ortaya konulan söylemler ile Türkiye'nin kronik sorunlarının çözüm adresi olma şansını kaybettiğini belirtti.

Zilan, şu ifadelere yer verdi:

"Bizler göçmen karşıtlığını insan onurunu ayaklar altına alacak bir kıvamda savunanların tarafında olmayacağız. Ülkemize sığınan, güven ve barış içinde yasamaktan ve hayatta kalmaktan başka amacı olmayan mültecileri aşağılayan bir dilin yanında olmayacağız. Göçmen politikasını eleştirmek, daha esaslı ve doğru bir politika önerisi sunmak varken, Naziler gibi mültecileri kamyona doldurup sınır dışına atma vaadinde bulunanların tam karşısında olacağız. İnancımızın da gereği olan her türlü ırkçılık, şiddet, terör, kin ve nefretin karşısında olacağız. 28 Mayıs seçimlerinde biz demokrat Müslümanlar, Muhafazakar partilerde cadı avına çıkanların, laik kibirlerini, en küçük boşlukta bile aslına dönen, sekülerizmin lümpen kulelerine rücu edenlerin tarafında olmayacağız. Birinci turda "bahar" vadederken, ikinci turu "sert bir kışa" dönüştürenlerin tarafında olmayacağız."