Gelecek Partisi'nde istifa depremi: Veysi Akay'ın ardından Abdullah Teber de sert sözlerle istifa etti | Genel başkana olan inancımı kaybettim

"ADALETİN, LİYAKATIN ÇOK DA BENİMSENMEDİĞİNE ŞAHİT OLDUM"

Fakat geçirdiğimiz onca zamandan sonra adaletin, liyakatın çok da benimsenmediğine şahit oldum. Aslında en çok karşı çıktıkları, en çok istemediklerinin adalet ve liyakat olduğunu gördüm. Son seçimlerde görüldüğü üzere adam kayırmaca, yandaş besleme, eş, dost, akraba derken liyakatin ve adaletin unutulduğu, emeğin, zamanın, yılların ve onca insanın umutlarının boşa harcandığını gördüm. Kurucular kurulu üyesi olarak, üzerimde seçmene, üyelere, benim gibi düşünen mesai arkadaşlarıma karşı kendimi sorumlu hissederek bazı şeyleri düzeltmek, anlatmak istediğimde Ahmet Davutoğlu'na ulaşamadım.



"TELEFONLARIMA ÇIKMADI, TOPLANTI TALEPLERİMİ KARŞILIKSIZ BIRAKTI"

Onca insana karşı hata yapılmasına izin vermeyeceğimi bilen, adil ve hakkaniyetli olunması konusunda söylemlerim olacağını bilen Genel Başkan, telefonlarıma çıkmadı, toplantı taleplerimi karşılıksız bıraktı. Neticede; insanların kendine olan inancını, beklentisini karşılayamadı, hayal kırıklığına uğrattı. Kendini ve birçok yakınını kurtarma pahasına partiyi ve partiye inananları ve ülkeyi yarı yolda bıraktı. Bizleri milletvekili olmak için mücadele eden kişiler, kendisini de vekillik makamı dağıtan bir mevki olarak gördü. En başından beri bazı arkadaşlarımın ve benim verdiğim desteği, anlamamış, görmemiş.



"GENEL BAŞKANA İNANCIMI KAYBETTİM"

Teşkilatın en çalışkan neferi kurucu kardeşim Veysi Akay'ın da açıklıkla izah ettiği gibi adil olacağı, liyakatlı davranacağı konusunda, verdiği sözü şimdiden tutamamış ve önce yol arkadaşlarının güven oyunu, sonra da seçmenin oyunu kaybetmiştir. Kuruluşundan bugüne memleketin her yerinden benim için bu partiye mesai, emek ve para harcayan tüm yol arkadaşlarıma hakkınızı bana helal etmenizi istiyorum. Genel başkana olan inancımı kaybettim, adaletli ve liyakatlı bir tutumu olacağına inanmadığımdan dolayı, genel başkan danışmanlığından, parti yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ediyorum."