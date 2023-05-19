Gelecek Partisi'nde istifa depremi: Veysi Akay'ın ardından Abdullah Teber de sert sözlerle istifa etti | Genel başkana olan inancımı kaybettim

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti. İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, yedili koalisyonu öfkelendirdi. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde adeta istifa depremi yaşanıyor.
Dün 2019 yılında AK Parti'den istifa ederek, Davutoğlu ile Gelecek Partisi'ni kuran Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İzmir Bölge Koordinatörü Veysi Akay; tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Akay'ın ardından partide bugün bir üst düzey istifa daha yaşandı.
ABDULLAH TEBER DE SERT SÖZLERLE İSTİFA ETTİ
Gelecek Partisi Kurucusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Abdullah Teber de zehir zemberek sözlerle partisinden ve tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Abdullah Teber ve Ahmet Davutoğlu Teber istifa açıklamasında şunları söyledi: "1980 yılında başlayan iş hayatında, bugün ülkemizi dünya sıralamalarında temsil eden bir iş insanıyım. Liderlik hizmet etmek makamıdır. Ben de buna inanarak , hizmet etmekten, hukuktan, adaletten, yana yolumu hiç bir zaman değiştirmedim şükürler olsun. Adalete olan güvenimizden, inancımızdan ötürü her zaman adaletsizlikle, hukuksuzlukla, liyakatsızlıkla, karşılaşanlarla birlikte yan yana omuz omuza yol aldım. Dinine, diline, milletine, kültürüne, rengine menşeine, bakmaksızın."