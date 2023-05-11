Son dakika: 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partililere Konya'da şok: "PKK'yla iş tutanlar defolun gidin"

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 3 gün kala vatandaş ziyaretlerini sürdüren 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Parti Konya'da hayatının şokunu yaşadı.
KONYALI ESNAF PROTESTO ETTİ
Davutoğlu'nun partisi memleketi Konya'da umduğunu bulamadı, esnaf tarafından protesto edildi.
"BİR SELAM VERİRİM BÜTÜN ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRIRIM"
Geçmişte, "Bir selam veririm bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım" diyen Ahmet Davutoğlu'nun partisi memleketinde terör örgütleriyle kurulan ittifaktan dolayı tepkilerin odağı oldu.
Esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partililere esnaf, "Ne işiniz var burada?" dedi.