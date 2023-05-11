Son dakika: 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partililere Konya'da şok: "PKK'yla iş tutanlar defolun gidin"

ANKARA'DA DA BABACAN'A VATANDAŞ TOKADI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da 3 Mayıs tarihinde Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaştan AK Parti'den ayrılarak 7'li koalisyona dahil olduğu için tepki gelmişti. Vatandaş, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" demişti.