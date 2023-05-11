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    • 11.05.2023 13:07
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    Son dakika: 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partililere Konya'da şok: "PKK'yla iş tutanlar defolun gidin"

    Son dakika haberleri... 7'li koasliyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile kirli pazarlığa oturması ve masa ortaklarının duruma ses çıkarmaması vatandaşta büyük tepkilere yol açıyor. 7'li koalisyonun ortakları her ziyaretinde vatandaşın tepkisini alıyor. Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Ankara'da gösterilen tepkinin ardından şimdi de Gelecek Partililer esnafın tepkisiyle karşılaştı. Davutoğlu'nun memleketinde esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partilileri, esnaf "PKK ile işbirliği yapanlar, Selo’ya özgürlük isteyenler bizden değil. PKK'yla iş tutanlar defolun gidin. Sonuna kadar reis, ölümüne reis" sözleriyle kovdu.

    takvim.com.tr
    Gelecek Partililere şok: PKK’yla iş tutanlar defolun

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 3 gün kala vatandaş ziyaretlerini sürdüren 7'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Parti Konya'da hayatının şokunu yaşadı.

    KONYALI ESNAF PROTESTO ETTİ
    Davutoğlu'nun partisi memleketi Konya'da umduğunu bulamadı, esnaf tarafından protesto edildi.

    "BİR SELAM VERİRİM BÜTÜN ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRIRIM"
    Geçmişte, "Bir selam veririm bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım" diyen Ahmet Davutoğlu'nun partisi memleketinde terör örgütleriyle kurulan ittifaktan dolayı tepkilerin odağı oldu.

    Esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partililere esnaf, "Ne işiniz var burada?" dedi.

        "SELO'YA ÖZGÜRLÜK İSTEYENLER BİZDEN DEĞİL"
        Terör örgütleriyle yapılan ittifaka tepki gösteren esnaf şu ifadeleri kullandı:

        PKK ile işbirliği yapanlar, Selo'ya özgürlük isteyenler bizden değil. PKK'yla iş tutanlar defolun gidin. Sonuna kadar reis, ölümüne reis.

        ANKARA'DA DA BABACAN'A VATANDAŞ TOKADI
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da 3 Mayıs tarihinde Ankara'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaştan AK Parti'den ayrılarak 7'li koalisyona dahil olduğu için tepki gelmişti. Vatandaş, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" demişti.

        Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala siyasiler şehir şehir, sokak sokak gezerek vatandaşın nabzını tutuyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Ankara'da vatandaşın nabzını tutmak için sokaktaydı. Ancak Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.

            Bir vatandaş Babacan'a, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.
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